کاظمی پور: به دنبال تکرار قهرمانی در بازی های پاراآسیایی جوانان هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه برگزاری پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی جوانان در دوبی، مریم کاظمی پور سرپرست کاروان ایران امروز (شنبه ١٥ آذر) در نشست خبری که در محل کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد، در مورد آخرین شرایط کاروان اعزامی به این بازی ها توضیح داد.

وی گفت: کاروان ایران با ١٩٤ ورزشکار با نام «فرزندان ایران، سفیران پیروزی» در این دوره از بازی ها شرکت می کند، ۶۰ ورزشکار این کاروان ویلچری هستند و بر همین اساس سعی شده بهترین پرواز برای اعزام در نظر گرفته شود. اعزام کاروان هم در قالب دو گروه انجام خواهد شد، گروه اول صبح یکشنبه (۱۶ آذر) و گروه دوم‌ عصر همان روز اعزام می شوند.

نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک با بیان اینکه کاروان اعزامی ایران در هر ۱۱ رشته بازی های پاراآسیایی جوانان شرکت می کند، تاکید کرد: راهبرد اصلی برای اعزام این است که این بازی ها بهترین فرصت برای ورزشکارانی است که قرار است پشتوانه کاروان ایران در رویدادهای آتی باشند.

کاظمی پور افزود: به همین دلیل بنا را بر استفاده حداکثری از ورزشکاران گذاشتیم تا آنها در رقابت با حریفان شان از دیگر کشورها محک جدی بخورند، اختلاف این کاروان با کاروان دوره قبل بازی های پاراآسیایی ۸۳ ورزشکار است و با این افزایش ۸۳ نفری، به این راهبرد اصلی جامعه عمل پوشاندیم.

وی یاد آور شد: در تشکیل و آماده سازی کاروان فرزندان ایران، سفیران پیروزی ۴ فدراسیون ورزش های جانبازان و توان‌یابان (۸ رشته)، نابینایان و کم بینایان (۴ رشته)، تکواندو و بدمینتون با کمیته ملی پارالمپیک همکاری داشتند.

سرپرست کاروان ایران در بازی های پاراآسیایی جوانان گفت: مدت زمان برگزاری بازی ها بسیار کوتاه است، همین فشردگی مهمترین و اولین ویژگی متفاوت این دوره بازی‌ها با ادوار گذشته است، بنابراین نظم کار تیمی اولویت زیادی در عملکردمان دارد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه میانگین سنی پائین دیگر ویژگی کاروان ایران است، گفت: در دو گروه نوجوانان و جوانان ورزشکار داریم، از ورزشکار ۱۲ تا ۲۴ ساله در ترکیب کاروان حضور دارند، در کل ۱۷۰ نفر از ورزشکاران مان تجربه اعزام اینچنینی ندارند.

وی با بیان اینکه میانگین سنی کاروان ایران ۱۷ سال و ۷ ماه است، ادامه داد: بالاترین سن در ترکیب کاروان ایران برای یک بازیکن بسکتبال با ویلچر است و کمترین سن را هم یک بازیکن پاراشنا دارد که نابینا است.

کاظمی پور با تاکید بر اینکه فضای این‌دوره بازی های پاراآسیایی جوانان با دوره پیش که در بحرین برگزار شد، کاملا متفاوت است، تصریح کرد: ۱۵۰۰ ورزشکار از ۳۵ کشور در ۱۱ رشته و ۳۰ کلاس ورزشی در این دوره بازی ها حضور دارند.

سرپرست کاروان‌ ایران در مورد پیش بینی صورت گرفته از مدال آوری این کاروان در دوبی گفت: با توجه به شرایط سنی ورزشکاران، رقیب شناسی ورزشکاران مان خیلی ممکن نبود اما با توجه به رکوردها عزم خود را جزم کردیم عنوان اولی دوره قبل را تکرار کنیم، این هدف است. البته در دوره قبل پاندمی کرونا باعث شد همه کشورها با ظرفیت کامل حاضر نشوند یا برخی کشورها اصلا حضور نداشتند اما در این‌ دوره افزایش ۱۰ کشوری داشتیم.

وی همچنین در مورد پاداش مدال آوران بازی های پاراآسیایی جوانان گفت: با توجه به مصوبه کمیته ملی پارالمپیک پاداش دقیقا مانند بازی های آسیایی جوانان است چرا که می خواهیم عدالت رعایت شود، این در حالی است که اصلا تعداد مدال آوری قابل مقایسه نیست، با این حال به میزان برابر ورزشکاران المپیکی پاداش اهدا می شود.