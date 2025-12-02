دنیا مالی: امیدوارم در پاراآسیایی جوانان بیشتر از دوره قبل مدال بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیا مالی که شامگاه سه شنبه در مراسم بدرقه کاروان اعزامی به بازی های پاراآسیایی جوانان شرکت داشت، گفت:
باعث افتخار من است که این توفیق نصیبم شد تا در این مراسم شرکت کنم و بابت همه تلاشها و آمادهسازی ها و ایجاد یک کاروان منسجم و بزرگ خدا قوت بگویم.
وی افزود: برنامهریزی خیلی خوبی انجام شده است و این قابل تقدیر است. بحث شما برای من متفاوت است و به احترام زحمات شما، در حوزه پارا گفتهام که بارد در همه کلاسها فعال باشیم و باید این تلاش را کنیم که در دنیا زبانزد باشیم. در واقع باید این باور ایجاد شود که همه معلولان مثل شما ورزشکاران میتوانند در جامعه بدرخشند و افتخارآفرین یابند.
وی عنوان کرد: این کاروان را متصل به بازیهای پاراآسیایی ناگویا میدانم. نود درصد اعزام این کاروان نخستین اعزام خود را دارند. حتماً خبرهای خوبی را از شما خواهیم شنید. انشالله این موفقیتها چراغ راهی نه فقط ورزش ، بلکه برای همه بخشهای کشور باشد. شما ورزشکاران فرزندان ایران عزیز هستید و این از همه چیز برای ما پررنگ تر است.
دنیا مالی گفت: ایران در آخرین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان قهرمان شد، امیدوارم نسبت به دورههای قبل بیشتر مدال بگیرید و مدافع عنوان قهرمانی هم باشید. مردم ایران اذعان میکنند که دیپلماسی واقعی ایران و چیزی که میتواند موضع واقعی را نشان بدهد، ورزش است.
دنیامالی گفت: سلام رئیس جمهور را به شما ابلاغ میکنم و امیدوارم بهترینها را برای نام مقدس ایران رقم بزنید. رسالت ما این است که به حرمت شهدای جنگ اخیر ، کار کنیم و مطمئن هستم که خدا به همه ما کمک میکند تا دل خانواده شهدا را شاد کنیم.
وزیر ورزش تصریح کرد: دختران ما در دوره اخیر بازیهای کشورهای اسلامی ۳۳ مدال گرفتند. اگر فقط دختران را به بازیهای کشورهای اعزام میکردیم، بالای سر بیش از ۴۵ کشور قرار میگرفتیم. انشاالله بتوانیم در المپیک لسآنجلس ، دخترانمان مدال طلا بگیرند و پرچم ایران را به اهتزاز دربیاورند.
