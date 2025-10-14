عفت پدرام‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: لازم است شفافیت بیشتر در روند تدوین و اجرای برنامه‌های فرهنگی شهر و همچنین نظارت مؤثر شورا بر این برنامه‌ها انجام شود.

وی با اشاره به تغییرات ایجادشده در فرآیند تصویب برنامه‌های فرهنگی ابراز کرد: در گذشته، طرح‌ها ابتدا در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تدوین می‌شد و سپس پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی، به صحن شورا می‌آمد و پس از تصویب، اجرا می‌شد اما متأسفانه اکنون بسیاری از برنامه‌ها بدون اطلاع کمیسیون فرهنگی و اعضای شورا به اجرا درمی‌آیند.

عضو شورای اسلامی شهر کاشان با ابراز نگرانی از این وضعیت افزود: به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی، از جزئیات بسیاری از برنامه‌ها بی‌اطلاع هستم و این موضوع پاسخگویی به شهروندان را دشوار می‌کند، به‌ویژه زمانی که درباره علت برگزاری یک برنامه خاص یا انتخاب مجری و سخنران از ما سوال می‌شود.

وی خواستار بازگشت فرآیند تصویب برنامه‌های فرهنگی به مسیر قانونی و کارشناسی شد و تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنم تمامی طرح‌ها و برنامه‌های فرهنگی پیش از اجرا، به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده شود تا ضمن افزایش شفافیت، جایگاه شورا و شأن نظارتی آن حفظ شود.

پدرام فر در پایان تأکید کرد: اعضای شورا، به‌ویژه در حوزه فرهنگی، باید در جریان تمامی برنامه‌ها و رویدادها قرار گیرند تا بتوانند به‌طور دقیق بر نحوه اجرا نظارت کرده و پاسخگوی مطالبات شهروندان باشند.