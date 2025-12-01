  1. استانها
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰

مسئولان صباشهر با حضور در حوزه بسیج از خدمات جهادی بسیجیان تجلیل کردند

شهریار- جمعی از مسئولان شهری صباشهر با حضور در حوزه مقاومت بسیج حبیب‌ ابن ‌مظاهر، با فرمانده این حوزه دیدار و از خدمات جهادی بسیجیان تجلیل کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از مسئولان ارشد شهری صباشهر با حضور در محل حوزه مقاومت بسیج حبیب ابن مظاهر با ناصر جاهد فرمانده این حوزه دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار حجت‌الاسلام بجانی امام جمعه صباشهر، حسین واژیر شهردار صباشهر، وحید جعفری طاوسلو رئیس شورای اسلامی شهر صباشهر، احد قنبری و هادی رمضان‌خانی اعضای شورای شهر، سرگرد امیری فرمانده کلانتری ۲۲ صباشهر و صادق‌زاده معاون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری حضور داشتند و با تأکید بر نقش محوری بسیج در پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی، این نهاد را نماد اقتدار، فداکاری و خدمت بی‌منت به مردم عنوان کردند.

ناصر جاهد فرمانده حوزه مقاومت بسیج حبیب ابن مظاهر نیز در این دیدار با قدردانی از حمایت‌های مستمر مدیریت شهری اظهار داشت: بسیج همواره در کنار مردم شریف صباشهر حضور داشته و همراهی مسئولان، انگیزه‌ای مضاعف برای گسترش فعالیت‌های جهادی و خدمت‌رسانی گسترده‌تر به شهروندان ایجاد می‌کند.

تجلیل از فعالان جهادی در پایان این دیدار، با اهدای لوح سپاس از تلاش‌ها و خدمات ارزنده ناصر جاهد فرمانده حوزه مقاومت بسیج و بسیجیان حوزه حبیب ابن مظاهر قدردانی شد.

