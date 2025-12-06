وزیر میراث فرهنگی به مقام شامخ شهدای خمین ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری، روز شنبه در قالب سفری یک‌روزه به استان مرکزی وارد خمین، زادگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران شد و مورد استقبال استاندار مرکزی و جمعی از مدیران استان قرار گرفت.

وی پس از حضور در گلزار شهدای شهرستان خمین و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، از بیت تاریخی امام خمینی (ره) بازدید کرد.

حضور در مراسم هفته فرهنگی خمین با عنوان «بر آستان آفتاب» هدف اصلی سفر صالحی امیری به این شهرستان است. وزیر میراث فرهنگی در ادامه سفر خود به استان مرکزی، با حضور در اراک از پروژه در حال احداث موزه بزرگ و موزه صنایع دستی در قلعه حاج وکیل بازدید خواهد داشت و از تعدادی آثار صنایع دستی نیز رونمایی می‌کند.

صالحی امیری عصر امروز همچنین از بازار تاریخی اراک و عمارت محسنی بازدید خواهد داشت و در پایان سفر، در جلسه شورای اداری استان مرکزی حضور می‌یابد.