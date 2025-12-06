بیات: بخش خصوصی موتور محرک توسعه میراث فرهنگی خمین است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بیات پیش ازظهر شنبه در آئین افتتاحیه چهارمین هفته فرهنگی خمین (بر آستان آفتاب) اظهار کرد: این شهر با وجود جمعیت محدود، در دوران هشت سال دفاع مقدس رتبه دوم تقدیم شهید در کشور را به خود اختصاص داد و مردم این دیار همواره خود را بدهکار انقلاب و رهبری می‌دانند.

وی افزود: ظرفیت‌های فرهنگی خمین، به‌ویژه بیت تاریخی حضرت امام خمینی (ره) و اردوگاه‌های راهیان نور، می‌تواند به فرصت‌های مؤثر اقتصادی تبدیل شود و نقش مهمی در توسعه شهرستان ایفا کند.

بیات با اشاره به ضرورت مشارکت فعال بخش خصوصی در حوزه میراث فرهنگی تصریح کرد: واگذاری اماکن تاریخی باید به افراد متخصص و آشنا به حوزه میراث سپرده شود.

وی ادامه داد: متقاضیانی که صرفاً به‌دنبال دریافت تسهیلات هستند مانع دستیابی به نتایج مطلوب برای شهرستان خمین خواهند شد.

رئیس مجمع نمایندگان مجلس استان مرکزی تعیین تکلیف عمارت تاریخی واگذارشده طی پنج سال گذشته را مطالبه جدی شهرستان خمین دانست و تاکید کرد: نظارت‌های گذشته ناکافی بوده و این مجموعه امروز در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد.

وی افزود: ضروری است صندوق توسعه میراث فرهنگی هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین وضعیت این عمارت و انتخاب بهره‌بردار متخصص اقدام کند.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: حمایت از ایجاد پایگاه پژوهش و حفاظت از سنگ‌های تاریخی خمین بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: بخش قابل‌توجهی از آثار سنگی ارزشمند منطقه در رزومه پژوهشگران و نویسندگان ثبت شده اما بهره برداری علمی و رسمی آن در خارج از شهرستان خمین صورت گرفته است.

بیات تصریح کرد: تخصیص اعتبار مستقل برای ایجاد این پایگاه در شهر خمین، اقدامی ضروری و مطالبه جدی فعالان این حوزه است.

وی ادامه داد: شهر زیرزمینی رباط و قلعه سالار محتشم از دیگر ظرفیت‌های مهم گردشگری و میراثی شهرستان خمین است که با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، تعیین‌تکلیف نشده و نیازمند صدور دستور موقت وزیر میراث فرهنگی برای آغاز عملیات مرمتی و استفاده از توان بخش خصوصی است.

بیات تاکید کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در حوزه راه‌های مواصلاتی و زیرساختی، زمینه برای توسعه گردشگری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های فرهنگی فراهم شده و انتظار می‌رود با اتخاذ تصمیمات نهایی از سوی وزارت میراث فرهنگی، مسیر رشد و پویایی خمین شتاب گیرد.