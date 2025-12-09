  1. استانها
  2. کرمان
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۲

۱۳ واحد تأسیسات گردشگری در کرمان گواهی استاندارد سازی دریافت کردند

۱۳ واحد تأسیسات گردشگری در کرمان گواهی استاندارد سازی دریافت کردند

کرمان- سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمان از دریافت گواهی استانداردسازی توسط ۱۳ واحد تأسیسات گردشگری در شهرستان‌های کرمان، بم، بردسیر و رفسنجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نیکرو، با اشاره به اهمیت ارتقا سطح خدمات سفر در پهناورترین استان کشور، گفت: گواهی استانداردسازی توسط ۱۳ واحد تأسیسات گردشگری در شهرستان‌های کرمان، بم، بردسیر و رفسنجان دریافت شده است.

وی با تأکید بر اینکه استانداردسازی تأسیسات گردشگری از مهم‌ترین راهبردهای این اداره‌کل برای ارتقای کیفیت میزبانی استان است، افزود: استان کرمان با ظرفیت بالای گردشگری نیازمند ارائه خدمات حرفه‌ای، ایمن و مطابق ضوابط ملی است و در همین راستا روند نظارت و استانداردسازی واحدهای اقامتی و پذیرایی با جدیت دنبال می‌شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان تصریح کرد: این اقدام نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات، افزایش رضایتمندی گردشگران و ارتقای اعتبار گردشگری استان دارد.

نیکرو، با اشاره به اینکه فرایند استانداردسازی شامل ارزیابی دقیق شاخص‌های فنی، ایمنی، بهداشتی و خدماتی است، بیان کرد: با ادامه این روند و افزایش همکاری بهره‌برداران، شاهد بهبود قابل توجه سطح خدمات و تقویت جایگاه کرمان به‌عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور خواهیم بود.

وی از تداوم برنامه‌های نظارتی، آموزشی و حمایتی برای ارتقای کیفیت تأسیسات گردشگری استان کرمان خبر داد و بر ضرورت مشارکت فعال بخش خصوصی در این مسیر تأکید کرد.

کد خبر 6682888

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مریم خسروی خرمشاهی DE ۰۷:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      بسیارخوب

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها