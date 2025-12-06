رویداد «ترور آنلاین» ۵ ستاره شد؛ استقبال ۶۱ کشور و ممنوعیت هوش مصنوعی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری رویداد بین‌المللی «ترور آنلاین» شنبه ۱۵ آذر با حضور سیدمسعود شجاعی طباطبایی دبیر و مسعود نجابتی رئیس هیئت داوران این رویداد در مکتب حاج‌قاسم برگزار شد.

کیوان امجدیان که اجرای این نشست را بر عهده داشت، در سخنانی درباره لزوم برگزاری رویداد «ترور آنلاین» گفت: در پی تداوم محدودیت‌ها و حذف محتوای مرتبط با چهره‌هایی چون سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در برخی پلتفرم‌های جهانی، فعالان حوزه رسانه و فرهنگ دیجیتال بر اهمیت برگزاری «رویداد بین‌المللی ترور آنلاین» تأکید کردند. این رویداد با هدف بررسی ابعاد حقوقی، فرهنگی و رسانه‌ای حذف و سانسور روایت‌های ملی در فضای مجازی برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: در توضیح ضرورت چنین رویدادی آمده است: کاربران ایرانی بارها مشاهده کرده‌اند که تصاویر، نام‌ها یا مطالب مرتبط با قهرمانان ملی کشور با محدودیت یا فیلتر مواجه می‌شود؛ موضوعی که صرفا خطای الگوریتمی نیست، بلکه به معنای نادیده گرفتن بخشی از حافظه جمعی ایرانیان است. بر اساس این دیدگاه، برای بخش بزرگی از جامعه، سردار سلیمانی نماد ایثار، امنیت و مقاومت است و حذف محتوای مربوط به او معادل حذف بخشی از هویت معاصر ایران در عرصه جهانی تلقی می‌شود. برگزارکنندگان این رویداد معتقدند کاهش دیده شدن روایت ایرانی از قهرمانان خود، شکاف میان واقعیت اجتماعی کشور و بازنمایی آن در رسانه‌های بین‌المللی را افزایش می‌دهد.

در ادامه، امجدیان تأکید کرد که حفظ امکان بازنمایی چهره‌های ملی در فضای مجازی جزو حقوق فرهنگی ملت‌ها است. هر تصویر، نام و روایت، بخشی از حافظه تاریخی و میراث معنوی مردم را در خود دارد و نباید قربانی سیاست‌گذاری‌های مبهم یا استانداردهای دوگانه شود.

ما با یک تروریسم سایبری مواجهیم که روز به روز افزایش پیدا می‌کند

سیدمسعود شجاعی طباطبایی دبیر رویداد کارتون و پوستر ترور آنلاین نیز در نشست گفت: ما شاهد موارد غیرمعمول هستیم و اگر عنوان موضوعی را ترور قهرمانان مقاومت در فضای مجازی گذاشتیم به دلیل فضای سلطه و زور است که امکان ارائه حقایق را به ما نمی‌دهد. ما با یک تروریسم سایبری مواجهیم که روز به روز افزایش پیدا می‌کند و ترورها به جای فضای فیزیکی در فضای مجازی صورت می‌گیرد.

وی، هدف اصلی این رویداد را ارائه بازنمایی بصری از وقایع و واقعیت‌های مربوط به سانسور جهانی در فضای مجازی دانست و توضیح داد: این رویداد با همکاری مکتب حاج‌قاسم و با هدف پرداختن به مفاهیم پیچیده سایبری، سانسور دیجیتال و «حذف صدای مقاومت» در پلتفرم‌هایی نظیر اینستاگرام، توییتر و فیسبوک رقم خورده است. در بخش پوستر، تمرکز بر «حذف قهرمانان مقاومت در فضای مجازی» بوده است. در بخش کارتون (که به دلیل مصطلح بودن، از عنوان کاریکاتور نیز استفاده شده است)، به سیاست‌های محتوایی سه پلتفرم بزرگ دیجیتال که به زعم برگزارکنندگان «در ظاهر مدافع آزادی بیان اما در واقع سانسورچیان بزرگ عرصه دیجیتال» هستند، پرداخته شده است.

شجاعی طباطبایی با اشاره به اینکه این رویداد بین‌المللی با استقبال گسترده‌ای مواجه شد، اظهار کرد: در مجموع هزار و ۸۳۵ اثر از ۶۱ کشور جهان به دبیرخانه ارسال شده است. بیشترین تعداد آثار از ایران ارسال شد و پس از ایران، کشورهایی مانند اندونزی (با ۱۱۷ هنرمند)، ترکیه (با بیش از ۱۰۰ هنرمند) و چین (با ۲۳ هنرمند) شاخص‌ترین مشارکت‌کنندگان بودند. در مجموع، ۲۷۰ هنرمند از قاره آسیا، ۸۵ هنرمند از اروپا و تعداد قابل توجهی از هنرمندان آمریکای لاتین، آفریقا و آمریکای شمالی در این مسابقه شرکت کردند.

وی درباره هیئت داوری گفت: کمیته داوری این مسابقه با ترکیبی از هنرمندان برجسته بین‌المللی و داوران داخلی تشکیل شد تا اعتبار جهانی آن تقویت شود. در بخش کارتون، داوری این بخش بر عهده هنرمندانی از کشورهایی با مشارکت بالا بود؛ از جمله چهره‌ای بسیار نامدار در عرصه کارتون و کاریکاتور ترکیه (که موضوع مسابقه ترکیه خود وی بوده است) و هنرمندی محبوب از اندونزی. همچنین از آمریکای لاتین، ایوان لیرا هنرمند صاحب‌نام، به عنوان داور دعوت شد. همچنین، ترکیبی از داوران داخلی را نیز داریم.

«ترور آنلاین» موفق شد امتیاز ۵ ستاره را از فدراسیون جهانی کارتون کسب کند

دبیر رویداد «ترور آنلاین» درباره جوایز و اعتبار بین‌المللی نیز توضیح داد: یکی از نقاط قوت این رویداد، میزان جوایز تعیین شده اعلام شد. مجموعاً ۱۴,۰۰۰ یورو جایزه در نظر گرفته شده بود: نفر اول ۲۰۰۰ یورو، نفر دوم ۱۵۰۰ یورو و نفر سوم ۱۰۰۰ یورو به علاوه ۵ جایزه ویژه ۵۰۰ یورویی در هر بخش اهدا شد.

وی تاکید کرد: علاوه بر این، رویداد «ترور آنلاین» موفق شد امتیاز ۵ ستاره را از فدراسیون جهانی کارتون (WCF) که مرکز آن در صربستان مستقر است، کسب کند؛ امتیازی که نشان‌دهنده سطح بالای این رویداد در سطح جهانی است.

مسعود نجابتی رئیس هیئت داوران رویداد «ترور آنلاین» نیز در ادامه گفت: مسابقه بین‌المللی کارتون و پوستر «ترور آنلاین» که با هدف شناسایی و شبکه‌سازی طراحان گرافیک همسو با گفتمان مقاومت در سطح بین‌المللی برگزار می‌شود، از دوره پیش بخش پوستر نیز به این رویداد اضافه شده است. این تصمیم در راستای تکمیل تلاش‌های پیشین در این حوزه اتخاذ شد. در حوزه گرافیک (پوستر)، برخلاف کارتون که شبکه‌سازی قوی‌تری شکل گرفته، نیاز به شناسایی نسلی از طراحان همفکر وجود داشته است تا در بزنگاه‌های برگزاری رویدادهای جهانی، دست برگزارکنندگان خالی نباشد.

وی تصریح کرد: این رویداد چهارمین گام در شناسایی طراحان همسو با موضوع مقاومت پس از تجارب پیشین در موضوعاتی مانند هولوکاست و بایکوت رژیم صهیونیستی تلقی می‌شود.

نجابتی بیان کرد: در بخش پوستر، از مجموع ۵۳۵ اثر ارسال شده، فرآیند داوری با سخت‌گیری ویژه‌ای برای رسیدن به آثاری فاخر و تأثیرگذار دنبال شد. در مرحله اول، ۵۶ اثر برای راه‌یابی به مراحل بعدی انتخاب شدند. در نهایت، از این تعداد، ۶۶ اثر به عنوان منتخب نهایی برای نمایشگاه، چاپ در کتاب و قضاوت نهایی برگزیده شدند.

استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی (AI) در خلق آثار این دوره ممنوع اعلام شده بود

رئیس هیئت داوران رویداد در ادامه در مورد ملاک‌های کلیدی داوری گفت: ملاک‌های داوری در این بخش علاوه بر خلاقیت و تکنیک‌های فنی، بر صراحت در بیان، تأکید ویژه‌ای داشتند. آثاری که از نظر ایده‌پردازی ابهام داشتند یا مشابه کارهای قبلی و برای موضوعات دیگر کار شده بودند، حذف شدند تا اطمینان حاصل شود که اثر ارسالی مستقیماً موضوع مورد نظر را به مخاطب منتقل می‌کند.

وی ابراز امیدواری کرد که این رویداد بتواند به صورت سالانه و با موضوعات متناسب، به صورت ثابت توسط یک مؤسسه یا سازمان پیگیری شود، زیرا استمرار، کلید افزایش تعداد شرکت‌کنندگان در دوره‌های آتی خواهد بود.

نجابتی در پاسخ به پرسشی درباره داوری آثاری که از هوش مصنوعی استفاده کردند، گفت: به دلیل حساسیت بالای رویداد و لزوم تضمین اصالت و حرفه‌ای بودن آثار، استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی (AI) در خلق آثار این دوره ممنوع اعلام شده بود. این ممنوعیت به دلیل نگرانی از ورود آثار آماتور تولید شده توسط هوش مصنوعی و به منظور شاهد بودن حضور حرفه‌ای‌ها در این رقابت، اعمال شد.

شجاعی طباطبایی نیز در این مورد گفت: در فرآیند داوری، سخت‌گیری‌های ویژه‌ای اعمال شد. در این مورد، از تخصص عباس ناصری، به عنوان کارشناس متخصص در شناسایی تشابهات، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی، برای اطمینان از عدم استفاده از این ابزار در آثار ارسالی بهره گرفته شد تا داوری‌ها عادلانه و بر اساس مهارت‌های انسانی صورت پذیرد.