هنرمندان ۶۱ کشور به نقد جنگ ترکیبی برخاستند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه بینالمللی کارتون و پوستر «ترور آنلاین»، عصر دوشنبه ۱۵ دی در گالریهای «خانه ۱» و «ابوالفضل عالی» حوزه هنری افتتاح شد.
در این مراسم، علاوه بر هنرمندانی چون عبدالحمید قدیریان، محمدحسین نیرومند، مسعود نجابتی، محمود عبدالحسینی، سیدمحمدرضا میری، عباس ناصری، هنرمندان خارجی شرکتکننده در رویداد و داوران «ترور آنلاین» از جمله جیتت کاستانا از اندونزی، کوینهوراولی از برزیل، میکاییل چیفتچی از ترکیه و حسین قصیر از لبنان، نیز حضور داشتند.
افتتاحیه و مراسم بریدن روبان افتتاح نمایشگاه نیز با دستان هنرمند پیشکسوت کاریکاتوریست اندونزیایی، جیتت کاستانا انجام شد.
این نمایشگاه که با رویکرد سانسور رسانهای سکوهای غربی، برگزار شده است بر نقد محدودیتهای فضای مجازی، سانسور الگوریتمی و تأثیرگذاری رسانههای غربی بر گفتمان جهانی تمرکز دارد. در این مسابقه هنرمندان بیش از ۶۰ کشور شرکت کردهاند و آثار آنها با موضوعاتی چون «ترور فرماندهان مقاومت» و «نسلکشی» به نقد نظام سلطه و رسانههای غربی پرداخته است.
در همین راستا و در حاشیه مراسم سید مسعود شجاعی طباطبایی دبیر این رویداد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ماهیت جنگهای امروز بیان کرد: امروز با پدیدهای تحت عنوان جنگ ترکیبی مواجه هستیم که بخش عمده آن در حوزه رسانه و فضای نرم جریان دارد. هنرمندان و اندیشمندان بسیاری در سراسر جهان، بهویژه در حوزه کارتون و گرافیک، این مفاهیم را درک کردهاند و همراهی آنها حاصل تجربه مستقیم سانسور و محدودسازی بیان در فضای رسانهای جهانی است.
وی، هدف از برگزاری این رویداد را نقد محدودسازی و سانسور در فضای مجازی و برجستهسازی واقعیتهای جهانی از طریق زبان هنر دانست و افزود: این نمایشگاه که نزدیک به ۳۰۰ اثر از هنرمندان ۶۱ کشور را تجمیع کرده است، بر نقد محدودیتهای الگوریتمی، سانسور و تأثیرگذاری رسانههای غربی بر گفتمان جهانی تمرکز دارد.
شجاعی طباطبایی با اشاره به موضوعات محوری این رویدا، بیان کرد: به دلیل شرایط حاکم بر فضای مجازی و اعمال گسترده سانسور و استفاده از رباتهای جستجوگر تصمیم گرفتیم تا امکان انسداد موضوعات توسط سازوکارهای کنترلی به حداقل برسد.
وی همچنین محور اصلی بخش پوستر را «ترور فرماندهان مقاومت در فضای مجازی» عنوان کرد و افزود: در این رویداد نقش ایالات متحده آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای غربی و نفوذ رسانهای آنان بهطور مستقیم مورد اشاره قرار گرفته است.
تناقض آشکار آزادی بیان در رسانههای غربی
دبیر رویداد «ترور آنلاین» در بخش دیگری از صحبتهای خود، به تناقض آشکار در شعار «آزادی بیان» که توسط جریانهای غربی مطرح میشود، پرداخت و گفت: آنها مدعی هستند که آزادی بیان تا حدی گسترده است که حتی توهین به پیامبران را نیز شامل میشود و برای آن خط قرمزی قائل نیستند. اما همین که موضوع به اشخاصی مانند ترامپ، نتانیاهو یا رویدادهای سیاسی روز مربوط میشود، با موجی از سانسور و حذف مواجه میشویم.
وی با ذکر نمونههایی از اعمال این سیاست دوگانه تصریح کرد: اگر کسی کوچکترین پرسشی درباره روایت رسمی هولوکاست مطرح کند، بلافاصله با مجازاتهای سنگین مواجه میشود؛ مانند مورد دیوید اروینگ که صرفاً به دلیل نقد یا تردید در روایت رسمی هولوکاست بازداشت و روانه زندان شد.
شجاعی طباطبایی به مهمترین بازخورد این رویداد اشاره کرد و توضیح داد: نظام سلطه حتی اجازه انتشار یک خبر درباره این رویداد را در رسانههای غربی نداد. بررسیها نشان میدهد حتی یک رسانه خارجی نیز به این رویداد واکنش نشان نداد.
وی این سکوت مطلق را تأییدی بر اهمیت و حساسیت اقدام هنرمندان دانست، چراکه ساختار رسانهای نظام سلطه بهطور مستقیم مورد نقد و هدف قرار گرفته است.
دبیر رویداد «ترور آنلاین» در پایان ابراز امیدواری کرد که زبان بینالمللی و قابل فهم کارتون و گرافیک، همچنان بهعنوان ابزاری کارآمد برای تشریح و تبیین این مفهوم دوگانه مورد استفاده هنرمندان بزرگ جهان قرار گیرد.
نظر شما