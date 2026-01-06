به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه اولین مسابقه بینالمللی کارتون و پوستر «ترور آنلاین» شامگاه دوشنبه ۱۵ دی در سالن سوره حوزه هنری برگزار شد که البته نمایشگاه این رویداد ۲ ساعت قبل از اختتامیه، افتتاح شده بود.
مراسم با قرائت آیاتی از کلام الله مجید که مرد جوانی در خرابیهای غزه قرائت میکرد و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، آغاز شد.
در این مراسم، زینب سلیمانی دختر شهید حاجقاسم سلیمانی و مدیر مکتب حاج قاسم، سیدشهابالدین شکیبا مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، محمدحسین نیرومند، مسعود نجابتی و تعدادی از داوران و هنرمندان خارجی این رویداد حضور داشتند.
اجرای این مراسم برعهده نجمالدین شریعتی بود که در ابتدا خاطرهای از شهادت حاجقاسم بیان و شهادت سردار دلها را به سفر کردن کوهی از این دشت تشبیه کرد.
مسعود شجاعی طباطبایی اولین سخنران مراسم، گزارشی از رویداد «ترور آنلاین» ارائه و بیان کرد: ترور فرماندهان را در بخش پوستر در نظر گرفتیم. در بخش کارتون، سکوها و پلتفرمهایی را که در ظاهر ادعای آزادی میکنند، اما در عمل چنین نیستند، مدنظر قرار دادیم. بنابراین جا داشت که ما این موضوع را از منظر ۲ زبان بینالمللی یعنی کارتون و گرافیک به چالش بکشیم و این مفهوم را توسط چهرههای فرهیخته دنیا با زبان بصری بینالمللی ارائه کنیم. خداراشکر این اتفاق با هنرمندان ۶۱ کشور دنیا همراه شد که از همه آنها تشکر میکنم.
وی تصریح کرد: تمام هدف ما این بود که این صدای واقعی که بارها خفه میشود، با صدایی بلندتر و بینالمللی دیده شود و سکوها و پلتفرمهایی ایجاد شود تا از این منظر در عرصه بینالملل دیده شویم.
در ادامه، تیم اندرسون رئیس مرکز ضدهژمونیک استرالیا در ویدئویی درباره بایکوت مجازی خبرهای شهادت قهرمانان توضیحاتی ارائه کرد.
پخش ویدئویی از حرکت کاروان صمود با کشتی مادلین، دیگر بخش این مراسم بود و سپس تارا اوگردی از ایرلند که عضو شورای مرکزی کاروان صمود است، پشت تریبون حاضر شد و گفت: میخواهم غم خودم را برای کسانی که در راه آزادی غزه شهید شدند، اعلام کنم. همچنین، به شخصه شوکه شدم وقتی شنیدم حاج قاسم شهید شده است و من آن زمان نتوانستم غمم را به اشتراک بگذارم و الان در میان شما غمم را به اشتراک میگذارم.
وی بیان کرد: افتخار حضور در مراسم تشییع سیدحسن نصرالله را نیز داشتم و پرچم کشورم که کشوری انقلابی محسوب میشود، همراه داشتم و به همین دلیل مورد خشم قرار گرفتم. اما اعلام میکنم خونی که در این راه ریخته شده، ارزان نبوده است و نسلکشی رژیم صهیونسیتی را محکوم میکنم.
اوگردی در ادامه از هنرمندان حاضر در سالن درخواست کرد که تولیدات هنریشان را برای دوره بعدی حرکت کاروان صمود در اختیارش قرار دهند و گفت: باعث خرسندی من است که اینجا هستم و دوباره میخواهم در کاروان صمود باشم و محاصره غزه را بشکنم.
در ادامه مراسم، زینب سلیمانی با اهدای تندیسی از قدس شریف و چفیه مقام معظم رهبری از وی تجلیل کرد.
پخش ویدئو کلیپ چند زبانه درباره فلسطین بخش بعدی بود و سپس حامد زمانی روی صحنه آمد و قطعه موسیقی «علیوار» را که درباره شهید حاجقاسم سلیمانی بود، اجرا کرد.
در ادامه هیئت داوران این رویداد متشکل از سیدمسعود شجاعی طباطبایی، مسعود نجابتی، عباس ناصری، ایوان لیرا از ونزوئلا، جیتت کاستانا از اندونزی، آرای ازبک از ترکیه و محمدحسین نیرومند، معرفی شدند و سپس مراسم اهدای جوایز در بخش «یمن»، «کارتون» و «پوستر» برگزار شد که زینب سلیمانی، محمدحسین نیرومند، مسعود نجابتی و مسعود شجاعی طباطبایی برای اهدای جوایز روی صحنه آمدند.
شایستگان تقدیر بخش کارتون
مهدیه صباغکار از ایران، میکاییل چیفتچی از ترکیه، امیر دهقان از ایران، ایزابلا کووالسکا ویچورک از لهستان و مارکو ایویک از کرواسی
برگزیدگان بخش کارتون
مقام سوم: آرس از کوبا
مقام دوم: محمود نظری از ایران
مقام اول: کوینهوراولی از برزیل (برای معرفی برگزیده اول این بخش، کودکی غزهای از خرابههای غزه اسم هنرمند را اعلام کرد.)
برگزیدگان بخش یمن جایزه «خنجر یمنی»
جایزه ویژه «خنجر یمنی» که از سوی کمال شرف برای این رویداد خریداری و ارسال شده است به حسین قصیر از لبنان، ابراهیم حکاک از عراق و علی حیاتی از ایران، اهدا شد.
ابراهیم حکاک از سوی موسسه قاف کشور عراق، تابلویی از مسعود نجابتی را که اسامی ۷۲ تن از شهدای عراق و حاجقاسم سلیمانی خطاطی شده است، به زینب سلیمانی و خانواده سردار شهید سلیمانی اهدا شد.
در ادامه، کودکی با اسم قاسم سلیمانی که لباس یمنی بر تن داشت، روی صحنه آمد و گفت از روزی که حاجقاسم به شهادت رسید، اسم من قاسم سلیمانی شد.
بخش بعدی مراسم، رونمایی کتاب رویداد کارتون و پوستر «ترور آنلاین» بود.
شایستگان تقدیر بخش پوستر
برای اهدای بخش پوستر، سیدمسعود شجاعی طباطبایی، مسعود نجابتی، محمدحسین نیرومند، جستت کاستانا و زینب سلیمانی روی صحنه آمدند.
رضا فراهانی از ایران، سیدمحمدرضا میری، مظفر یولچی بویفاز از ازبکستان، ابوالفضل کریمی از ایران و مهدیه قاسمی، شایستگان تقدیر این بخش بودند.
برگزیدگان بخش پوستر
مقام سوم: محمد قلیچخانی از ایران
مقام دوم: میکاییل براتی از ایران
براتی در سخنانی کوتاه، جایزهاش را به علی حیاتی اهدا کرد که به گفته او ایدههای نابی از اتاق فکر او نشأت گرفته است. براتی همچنین، در نبود علی حیاتی جایزه ویژه «خنجر یمنی» را بهجای او دریافت کرد.
مقام اول: امید کردی از ایران (برای معرفی برگزیده اول این بخش، کودکی غزهای از خرابههای غزه اسم هنرمند را اعلام کرد.)
