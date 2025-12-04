به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدکاظم تقوی صبح پنجشنبه در همایش تخصصی نهجالبلاغه که با حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد برگزار شد، با قدردانی از حضور علما، مدیران و اقشار مختلف شرکتکننده اظهار کرد: محفل امروز به برکت حضور حضرت آیتالله علمالهدی منور شده و از همراهی روحانیت عزیز در سپاه، ارتش، دادستانی ویژه روحانیت، وزارت دفاع و دیگر مجموعهها صمیمانه سپاسگزاریم.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی با اشاره به اینکه برگزاری این همایش نخستین پاسخ عملی به تأکید مقام معظم رهبری در ابتدای سال مبنی بر تمرکز بر نهجالبلاغه است، افزود: در پی فراخوان انجامشده، ۴۲۹ اثر فاخر در حوزههای مقالهنویسی، شعر، نقاشی و فیلم کوتاه به دبیرخانه ارسال و در نهایت ۴۰ اثر برگزیده شد که امروز با حضور مهمانان تقدیر شدند.
وی با اعلام اینکه از میان برگزیدگان، ۱۶ نفر رتبه اول، ۱۳ نفر رتبه دوم و ۱۱ نفر رتبه سوم کسب کردند، خاطرنشان کرد: افتخار داریم که حافظان و قاریان قرآن فرماندهی انتظامی استان در آخرین مسابقات کشوری فراجا به رتبه نخست دست یافتند و خراسان رضوی برای دومین سال متوالی در این عرصه پیشتاز شده است.
تقوی با تقدیر از تلاشهای رئیس عقیدتیسیاسی فرماندهی انتظامی استان و همکاری گسترده پنج هزار نفر از کارکنان و خانوادههای آنان در برنامههای قرآنی و فرهنگی گفت: این مشارکت گسترده نویدبخش روزهای ارزشمند برای مجموعه انتظامی استان است.
همچنین در ادامه، پیام سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و علی شیرازی رئیس سازمان عقیدتیسیاسی فراجا، به همایش ارائه شد. در این پیام آمده است: فعالان فرهنگی باید در سال جاری توجه ویژهای به مطالعه و آموزش نهجالبلاغه داشته باشند. نهجالبلاغه میراث گرانبهای امیرالمؤمنین (ع) و چراغ راهی برای تحقق عدالت، اخلاق و حکمت الهی است و میتواند در مسیر خدمت بیمنت به مردم و حفظ امنیت الهامبخش باشد.
در بخش دیگری از این پیام تأکید شده است: برگزاری همایشهای تخصصی نهجالبلاغه در استانها و یگانها اقدامی راهبردی در ارتقای معرفت دینی، افزایش بصیرت علوی و تقویت روحیه جهادی در میان کارکنان خدوم انتظامی است. انس با نهجالبلاغه باید به فرهنگ سازمانی فراجا تبدیل شود تا عقلانیت، عدالت، اخلاق، تقوا و خدمت به مردم محور تصمیمگیریها قرار گیرد.
نظر شما