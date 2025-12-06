نیکجو: ۲۷۱ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی به یزد تخصیص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه نیکجو اظهار کرد: فهرست متقاضیان واجد شرایط در قالب «مشاغل خانگی مستقل و پشتیبان»، پس از بررسی و احراز شرایط توسط اعضای کارگروه شهرستانها، جهت طرح در کمیته فنی، مشاغل پشتیبان و معرفی نهایی به بانکهای عامل ارسال میشود.
وی با اشاره به بانکهای عامل پرداختکننده این تسهیلات، گفت: بانکهای توسعه تعاون، رفاه کارگران، مهر ایران، ملت، تجارت، صادرات، شهر، ملی و رسالت به عنوان بانکهای عامل پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی در سال ۱۴۰۴ تعیین شدهاند.
خروج خیاطی و قالیبافی از فهرست دریافت وام
مدیر کارآفرینی و اشتغال استان تصریح کرد: بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متقاضیان برخی رشتهها از جمله خیاطی، قالیبافی و سایر رشتههایی که در استان فاقد توجیه اقتصادی بوده یا در سالهای گذشته از نظر پرداخت تسهیلات اشباع شدهاند یا احتمال انحراف تسهیلات در آنها بیشتر است، واجد شرایط دریافت تسهیلات نخواهند بود.
وی خاطرنشان کرد: متقاضیان نباید از هیچیک از نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، بنیاد برکت، بنیاد علوی، بسیج و نیروهای مسلح تسهیلات مشابه دریافت کرده باشند و همچنین معرفی افرادی که دارای بیمه اجباری ناشی از اشتغال دولتی هستند، در فرآیند معرفی به بانکها ممنوع است.
اولویت پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی
نیکجو با اشاره به اولویتهای تعیینشده برای بهرهمندی از این تسهیلات، بیان کرد: زنان سرپرست خانوار، تعاونیهای فعال، متقاضیان آماده ورود به بازار در حوزه مشاغل خانگی بهویژه زنان، فارغالتحصیلان دانشگاهی بیکار و همچنین خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر که فرزند سوم آنها از سال ۱۴۰۳ به بعد متولد شده باشد، در اولویت دریافت تسهیلات قرار دارند.
وی افزود: پیش از معرفی نهایی متقاضیان به کمیته فنی استان، بازدید میدانی مشترک توسط دستگاه اجرایی متولی و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان انجام و گزارش آن به همراه مستندات تصویری ارسال میشود.
مدیر کارآفرینی و اشتغال استان در پایان تأکید کرد: پس از بررسی طرحها در کمیته تخصصی مشاغل خانگی استان و تأیید نهایی، متقاضیان جهت دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی خواهند شد و ارائه طرح توجیهی فعالیت در قالب پاورپوینت نیز از الزامات بررسی طرحهای پشتیبان خواهد بود.
