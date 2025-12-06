  1. استانها
تأکید فرماندار نظرآباد بر صرفه‌جویی امکانات در روند برگزاری انتخابات

نظرآباد - فرماندار شهرستان نظرآباد گفت: استفاده هدفمند و اقتصادی از امکانات موجود باید در تمامی مراحل برگزاری انتخابات موردتوجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله شمیرانی در نشست ستاد انتخابات شهرستان نظرآباد با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی دقیق میان بخش‌های اجرایی، روند اقدامات کمیته‌ها را موردبررسی قرار داد و بر آمادگی کامل دستگاه‌ها برای برگزاری انتخاباتی قانونمند و منظم تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش مؤثر معتمدین محلی در ایجاد فضای انتخاباتی بانشاط، گفت: به‌کارگیری ظرفیت اجتماعی معتمدین و توان دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند مشارکت مردمی را تقویت و زمینه‌ساز انتخاباتی سالم و شفاف شود.

فرماندار نظرآباد بابیان اینکه حضور چهره‌های جوان، متخصص و دارای برنامه‌های نوآورانه در عرصه رقابت‌های انتخاباتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، افزود: باید مسیر ورود نسل جدید به میدان تصمیم‌سازی و مدیریت محلی هموار شود تا جریان تازه‌ای در اداره شهرستان شکل بگیرد.

شمیرانی در خاتمه رعایت صرفه‌جویی و مدیریت منابع را از اصول مهم این دوره انتخاباتی دانست و تصریح کرد: استفاده هدفمند و اقتصادی از امکانات موجود باید در تمامی مراحل موردتوجه قرار گیرد.

