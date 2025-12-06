به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله شمیرانی در نشست ستاد انتخابات شهرستان نظرآباد با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی دقیق میان بخش‌های اجرایی، روند اقدامات کمیته‌ها را موردبررسی قرار داد و بر آمادگی کامل دستگاه‌ها برای برگزاری انتخاباتی قانونمند و منظم تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش مؤثر معتمدین محلی در ایجاد فضای انتخاباتی بانشاط، گفت: به‌کارگیری ظرفیت اجتماعی معتمدین و توان دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند مشارکت مردمی را تقویت و زمینه‌ساز انتخاباتی سالم و شفاف شود.

فرماندار نظرآباد بابیان اینکه حضور چهره‌های جوان، متخصص و دارای برنامه‌های نوآورانه در عرصه رقابت‌های انتخاباتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، افزود: باید مسیر ورود نسل جدید به میدان تصمیم‌سازی و مدیریت محلی هموار شود تا جریان تازه‌ای در اداره شهرستان شکل بگیرد.

شمیرانی در خاتمه رعایت صرفه‌جویی و مدیریت منابع را از اصول مهم این دوره انتخاباتی دانست و تصریح کرد: استفاده هدفمند و اقتصادی از امکانات موجود باید در تمامی مراحل موردتوجه قرار گیرد.