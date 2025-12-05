  1. استانها
  2. البرز
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۳

محمدی: افزایش قیمت کالاها مردم را نگران کرده است

نظرآباد- امام‌جمعه نظرآباد نسبت به افزایش قیمت کالاهای اساسی و موردنیاز مردم هشدار داد و گفت: متأسفانه مسئولان تاکنون به‌جز وعده دادن، اقدام عملی در این زمینه نداشته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین قادر محمدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته نظرآباد، با اشاره به اهمیت رعایت اسراف و توجه به مشکلات اقتصادی مردم، گفت: نصب ده‌ها بنر و دسته‌گل‌های گران‌قیمت در مجالس ترحیم مصداق اسراف است و مراسم ختم باید از قید هزینه‌های غیرضروری آزاد شود.

وی در ادامه افزود: اسراف علاوه بر آسیب به خانواده‌ها، به تضعیف کشور و کمک ناخواسته به دشمن منجر می‌شود.

امام‌جمعه نظرآباد همچنین نسبت به افزایش بی‌مهار قیمت کالاهای اساسی و موردنیاز مردم هشدار داد و اظهار داشت: این افزایش قیمت‌ها موجب نگرانی عموم شده و متأسفانه مسئولان تاکنون به‌جز وعده دادن، اقدام عملی در این زمینه نداشته‌اند.

محمدی در ادامه با گرامیداشت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، گفت: حضرت فاطمه (س) تنها یک شخصیت نیستند، بلکه جریان و منظومه فکری هستند و مکتبی تربیتی برای همه ما ایجاد کرده‌اند.

وی همچنین با اشاره به ۱۶ آذر، روز دانشجو، آن را ایام‌الله و الهام‌بخش مقاومت و مبارزه با استکبار خواند و تصریح کرد: یکی از خواسته‌های مهم رهبر معظم انقلاب، تشکیل جبهه واحد ضدآمریکایی و ضد صهیونیستی در میان دانشجویان جهان اسلام است.

امام‌جمعه نظرآباد در پایان از مردم و مسئولان خواست تا ضمن رعایت صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف، توجه ویژه‌ای به مشکلات اقتصادی و قیمت کالاهای ضروری داشته باشند تا زمینه رفاه و آرامش برای جامعه فراهم شود.

