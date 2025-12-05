محمدی: افزایش قیمت کالاها مردم را نگران کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین قادر محمدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته نظرآباد، با اشاره به اهمیت رعایت اسراف و توجه به مشکلات اقتصادی مردم، گفت: نصب ده‌ها بنر و دسته‌گل‌های گران‌قیمت در مجالس ترحیم مصداق اسراف است و مراسم ختم باید از قید هزینه‌های غیرضروری آزاد شود.

وی در ادامه افزود: اسراف علاوه بر آسیب به خانواده‌ها، به تضعیف کشور و کمک ناخواسته به دشمن منجر می‌شود.

امام‌جمعه نظرآباد همچنین نسبت به افزایش بی‌مهار قیمت کالاهای اساسی و موردنیاز مردم هشدار داد و اظهار داشت: این افزایش قیمت‌ها موجب نگرانی عموم شده و متأسفانه مسئولان تاکنون به‌جز وعده دادن، اقدام عملی در این زمینه نداشته‌اند.

محمدی در ادامه با گرامیداشت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، گفت: حضرت فاطمه (س) تنها یک شخصیت نیستند، بلکه جریان و منظومه فکری هستند و مکتبی تربیتی برای همه ما ایجاد کرده‌اند.

وی همچنین با اشاره به ۱۶ آذر، روز دانشجو، آن را ایام‌الله و الهام‌بخش مقاومت و مبارزه با استکبار خواند و تصریح کرد: یکی از خواسته‌های مهم رهبر معظم انقلاب، تشکیل جبهه واحد ضدآمریکایی و ضد صهیونیستی در میان دانشجویان جهان اسلام است.

امام‌جمعه نظرآباد در پایان از مردم و مسئولان خواست تا ضمن رعایت صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف، توجه ویژه‌ای به مشکلات اقتصادی و قیمت کالاهای ضروری داشته باشند تا زمینه رفاه و آرامش برای جامعه فراهم شود.