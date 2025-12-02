تأکید بر انسجام و آموزش در مدیریت مصدومان انبوه

به گزارش خبرنگار مهر، آئین آغاز دوره تربیت مدرس مدیریت مصدومان انبوه عصر سه‌شنبه در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار شد.

علی سروش، رئیس دانشگاه، در این نشست با اشاره به تجربه حوادث متعدد در منطقه زاگرس اظهار کرد: استمرار برگزاری دوره‌های تخصصی حوزه بحران برای ارتقای مدیریت صحنه حادثه ضروری است.

وی با خیرمقدم به مدیران و نمایندگان دانشگاه‌های عضو قطب سه آمایشی گفت: هماهنگی مطلوبی میان دانشگاه‌های کلان‌منطقه سه وجود دارد و کرمانشاه مفتخر است میزبان این دوره آموزشی باشد.

سروش تأکید کرد: حوادث طبیعی و غیرطبیعی سال‌های اخیر ضرورت توسعه مهارت‌های تخصصی را دوچندان کرده است.

مرور تجربه جنگ ۱۲ روزه و اهمیت فرماندهی واحد در بحران

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به تجربه «جنگ ۱۲ روزه» یادآور شد: در آن روزها شاهد هماهنگی مثال‌زدنی بین اورژانس پیش‌بیمارستانی، اورژانس بیمارستانی، بیمارستان‌های دانشگاهی، خصوصی و نظامی بودیم.

وی گفت: پس از تهران، بیشترین حجم حملات و مصدومان به کرمانشاه وارد شد و کادر درمان با ایثار مثال‌زدنی نقش‌آفرینی کرد.

سروش افزود: در طول آن ۱۲ روز هیچ‌گونه ترک خدمت ثبت نشد و حتی بازنشستگان و داوطلبان حوزه سلامت نیز برای خدمت اعلام آمادگی کردند.

وی علمی عمل‌کردن، انسجام در اجرای اقدامات و پایبندی به گایدلاین‌ها را رمز موفقیت مدیریت بحران در دانشگاه دانست و تأکید کرد تقسیم وظایف باید از ابتدا روشن، دقیق و بدون تداخل باشد.

وی تشخیص اولویت‌ها، ارزیابی سریع شرایط، شناسایی ظرفیت‌ها و وجود فرماندهی واحد را محورهای کلیدی مدیریت مصدومان انبوه عنوان کرد و گفت: تریاژ صحیح و شناخت نوع خطر در همان دقایق نخست حادثه، سرنوشت عملیات امدادی را تعیین می‌کند.

به گفته وی، تقویت رهبری میدانی و ساختار فرماندهی حادثه باید در همه دوره‌ها تمرین و تثبیت شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه آمادگی پیش از حادثه را مهم‌ترین رکن مدیریت بحران دانست و افزود: پیشگیری، آموزش اصولی، فرهنگ استفاده صحیح از تجهیزات و توان‌افزایی نیروی انسانی باید به‌صورت مستمر دنبال شود.

وی گفت: تجربه ارزشمند است، اما پیش از ورود به میدان، کسب آموزش‌های علمی و تخصصی ضرورت دارد تا عملکرد نیروها در شرایط پرتنش با خطا همراه نشود.

سروش در پایان بر ادامه‌دار بودن دوره‌ها، توجه ویژه به آموزش مربیان تخصصی و ارتقای آمادگی حداکثری کادر درمان استان تأکید کرد.