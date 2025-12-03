تقدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از مرکز برتر تحقیقات سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و معاون تحقیقات و فناوری با مدیران و اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات عوامل محیطی تأثیرگذار بر سلامت، عصر چهارشنبه برگزار شد.

در این نشست، علی سروش رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اهدای لوح تقدیر از رئیس این مرکز به‌دلیل کسب عنوان «مرکز تحقیقاتی برتر کشور» در آخرین ارزشیابی ملی قدردانی کرد.

سروش با تبریک این موفقیت، انسجام فعالیت‌های علمی و پژوهشی و حمایت همه‌جانبه معاونت‌ها از اعضای هیأت علمی و پژوهشگران را ضروری دانست.

وی گفت: با وجود محدودیت منابع، دانشگاه برنامه راهبردی هدفمند، عملیاتی و منعطفی تدوین کرده که بر اساس آن چندین تفاهم‌نامه ملی و بین‌المللی منعقد شده است.

تاکید بر زیرساخت، جانشین‌پروری و تعریف مگاپروژه‌ها

رئیس دانشگاه علوم پزشکی نبود زیرساخت‌های مناسب و فقدان پردیس دانشگاهی را از چالش‌های مهم توسعه آموزشی و پژوهشی عنوان کرد و افزود: هر پروژه‌ای که قرار است آغاز شود باید در پردیس دانشگاه مستقر و یکپارچه اجرا شود تا بهره‌وری و کیفیت خروجی‌ها افزایش یابد.

وی جانشین‌پروری، جذب و توانمندسازی نیروهای جوان را جزو اولویت‌های اصلی دانشگاه دانست و اظهار کرد: تشکیل «شورای راهبردی» در کنار شورای پژوهشی می‌تواند ساختار تصمیم‌سازی دانشگاه را تقویت کرده و مسیر توسعه علمی را هموار کند.

به گفته وی، پرداختن به مشکلات اساسی استان نیازمند تعریف مگاپروژه‌های واقعی و مطالبه‌گری در سطح ملی است.

سروش همچنین با اشاره به تجربه‌های ارزشمند دانشگاه در مدیریت بحران‌های گذشته از جمله «جنگ ۱۲ روزه»، تأکید کرد انسجام، تریاژ صحیح، رهبری واحد و برنامه‌ریزی علمی، ظرفیت مهمی برای پیشبرد طرح‌های بزرگ پژوهشی و اجرایی محسوب می‌شود.

وی گفت دانشگاه آماده است با تکیه بر این تجربه‌ها در مسیر ارتقای سلامت استان نقش‌آفرینی جدی‌تری داشته باشد.

در پایان نشست، مدیران مرکز تحقیقات ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌ها، برنامه‌های آینده مرکز را تشریح کردند و خواستار حمایت بیشتر برای توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی، جذب نیروهای متخصص و افزایش همکاری‌های بین‌رشته‌ای شدند.