نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ظهر چهارشنبه، با حضور علی سروش رئیس دانشگاه و اعضای هیئت رئیسه برگزار شد. در ابتدای این نشست، سروش فرا رسیدن ماه مبارک رجب و ولادت امام جواد علیه‌السلام را تبریک گفت و پیشاپیش میلاد حضرت علی علیه‌السلام و روز مرد را نیز گرامی داشت.

رئیس دانشگاه با قدردانی از معاونت دانشجویی و فرهنگی، توفیقات دانشگاه در جشنواره قرآن و عترت را افتخاری ارزشمند دانست و بر توسعه فرهنگ قرآنی در فضای دانشگاه تأکید کرد. وی انتخاب دانشگاه به عنوان پایلوت ملی فعالیت‌های قرآنی از سوی وزارت بهداشت را اقدامی مهم و ارزشمند خواند.

سروش همچنین موفقیت‌های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در سی‌ویکمین جشنواره ملی رازی را مورد تقدیر قرار داد و از کسب عناوین برتر در حوزه پارک علم و فناوری، مرکز تحقیقات عوامل محیطی و پژوهشگر جوان به عنوان افتخارات برجسته ملی یاد کرد. وی بر لزوم تلاش مضاعف برای توسعه تحقیقات و فناوری تأکید کرد.

در بخش دیگری از سخنان رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، بر رصد مستمر و پیگیری جدی پروژه‌های عمرانی دانشگاه به ویژه بیمارستان شهید رئیسی (ره) و تسریع در راه‌اندازی بخش رادیوتراپی تأکید شد. تجهیز و راه‌اندازی هرچه سریع‌تر بیمارستان ثلاث باباجانی و تعیین مسئول مشخص برای این فرآیند نیز از دیگر محورهای مورد توجه بود.

وی با اشاره به بازدید اخیر از شبکه بهداشت و درمان هرسین پایلوت طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از تلاش‌های مسئولان و کادر درمان قدردانی کرد و بر رفع خلأها، پایش میدانی مستمر و آموزش مداوم در اجرای این طرح تأکید نمود تا اثرات مثبت آن به صورت ملموس برای مردم مشاهده شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه همچنین مدیران را موظف کرد با بازدیدهای میدانی مستمر، روند ارائه خدمات در مراکز درمانی را ارزیابی و مشکلات احتمالی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف کنند.

در ادامه، سروش بر ضرورت توجه ویژه به بیماران خاص، برگزاری نشست‌های منظم با آنان و ارتقای کیفیت خدمات درمانی تأکید کرد. وی در پایان خواستار ثبت دقیق آمارها، مستندسازی اقدامات و انعکاس منظم عملکردهای دانشگاه شد تا فعالیت‌های گسترده دانشگاه به نحو مطلوب مدیریت و منتشر شود.