به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، آئین گرامیداشت هفته زن و مقام مادر با حضور جمعی از بانوان و فعالان صنعت آب و برق، روز دوشنبه با حضور وزیر نیرو و جمعی از مدیران عامل زن شرکت‌های مادر تخصصی، معاونان و مدیران کل استانی این وزارتخانه برگزار شد.

در بخش اصلی این برنامه، «سند کاربردی آب برای خانواده» با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو و زهرا بهروز آذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده رونمایی شد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه برای حل مسائل کشور باید نگرش جنسیتی داشته باشیم، گفت: باید بدانیم رفتار زنان چگونه در شکل‌گیری یا حل مسائل نقش دارد. اگر این نگاه را وارد سیاست‌گذاری‌ها کنیم، حل مسائل کارآمدتر خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت «نگاه جنسیتی در سیاست‌گذاری» اظهار داشت: در بسیاری از مسائل کشور از جمله حمل‌ونقل، مدیریت آب، برق و انرژی، الگوهای رفتاری زنان با مردان متفاوت است. بدون شناخت این الگوها، سیاست‌های کلان به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

بهروز آذر با بیان یک مثال در حوزه حمل‌ونقل، تصریح کرد: برنامه‌ریزی شهری زمانی اثربخش است که شرایط واقعی زنان - مسیرهای غیرخطی روزانه، مسئولیت‌های مادری و حمل وسایل کودک - در طراحی شبکه‌های اتوبوس و مترو لحاظ شود و بتوان شهری دوستدار کودک و مادر طراحی کرد.

وی خواستار تقویت حضور زنان در جلسات تصمیم‌گیری و طرح شجاعانه مسائل تخصصی و دغدغه‌های مرتبط با زنان و مادران شد و از حمایت‌های وزیر نیرو در توجه به مسائل خانواده و توسعه فرصت‌های مدیریتی برای بانوان قدردانی کرد.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به حضور ۱۰۹ زن در هیئت‌مدیره شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو خاطرنشان کرد: این ظرفیت ارزشمند نباید متوقف شود و باید زمینه حضور شایستگان بیشتری فراهم شود.

در پایان مراسم، از فاطمه آجیل‌فروش، مادر ندا رفیعی‌پارسا نخبه شهیده صنعت آب و برق در «جنگ ۱۲ روزه»، همچنین مدیران عامل برتر صنعت آب و برق به دلیل بیشترین انتصابات بانوان شایسته، و نیز جمعی از بانوان برگزیده شرکت‌های استانی آب و برق تقدیر شد.