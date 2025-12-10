به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شفیعی روز چهارشنبه با تأکید بر نقش بسیار مهم و حیاتی مرغداران و دامداران در تأمین امنیت غذایی کشور، اظهار کرد: از تولیدکنندگان عزیز عذرخواهی میکنیم که اخیراً مشکلاتی در تأمین نهادههای دام و طیور در سطح کشور و به تبع آن در استان آذربایجان شرقی به وجود آمد. این مشکلات در سطح کلان رخ داده بود. خوشبختانه با پیگیریهای انجامشده، حدود ۱۰ هزار تن نهادههای دامی شامل ذرت و سویا از طریق شرکت پشتیبانی امور دام تحویل گرفتیم که امروز و فردا در اختیار تمامی تولیدکنندگان، متناسب با میزان نیازشان، قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: از همراهی تولیدکنندگان تشکر کنم؛ چرا که با وجود تمام مشکلات، در تداوم تولید ما را یاری کردند. بهعنوان نمونه، در بخش گوشت مرغ، میزان جوجهریزی ما در آبانماه بیش از ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. امروز، ۱۸ آذر، میزان افزایش جوجهریزی به ۳۸ درصد رسیده است که این موضوع نشان میدهد مرغداران و دامداران عزیز به دولت در زمینه تأمین نهاده اعتماد دارند و این همکاری باعث شده روند تولید در استان حفظ شود.
وی بیان کرد: میزان نیاز ماهانه استان به نهادهها حدود ۲۲ هزار تن سویا، ۱۷ هزار تن جو و ۶۲ هزار تن ذرت است که در صنعت مرغداری مصرف میشود. در حال حاضر حدود ۷.۵ میلیون قطعه طیور گوشتی در حال پرورش و حدود ۵.۵ میلیون قطعه مرغ تخمگذار فعال هستند و تعدادی نیز مرغ مادر داریم که همگی در چرخه تولید قرار دارند. خوشبختانه در سطح استان مشکل خاصی در زمینه تأمین نهاده نداریم.
وی گفت: مشکل اصلی در ماههای گذشته مربوط به سامانه بازارگاه و مسائل ارزی واردکنندگان بود؛ بهطوری که برخی واردکنندگان یا نهادهها را در بازارگاه عرضه نمیکردند، یا در صورت عرضه مبلغ اضافه دریافت میکردند. این موضوع هم تولیدکنندگان را تحت فشار قرار میداد و هم نظارت دستگاههای دولتی را دشوار کرده بود و حتی موجب بروز پدیدههایی مانند خالیفروشی میشد. با تدبیر آقای دکتر نوری، وزیر محترم جهاد کشاورزی، نهادهها از طریق شرکت پشتیبانی امور دام و بهصورت مستقیم در بازارگاه عرضه میشود. تولیدکنندگان میتوانند بدون نگرانی از دریافت مبالغ اضافی، خریدهای خود را از همین بستر انجام دهند و خوشبختانه خالیفروشی نیز منتفی شده است. بازارگاه امروز بستر بسیار مناسب و شفافی برای تأمین نهاده توسط تمامی تولیدکنندگان است.
وی افزود: در سطح استان آذربایجان شرقی حدود ۹۰۰ واحد دامی فعال هستند و ظرفیت کل مرغداریهای استان بیش از ۳۲.۵ میلیون قطعه است که ظرفیت بسیار ارزشمندی برای تولید گوشت مرغ و تخممرغ محسوب میشود. در کنار تأمین نیاز استان، صادرات تخممرغ به سایر استانها و حتی برخی کشورهای دیگر نیز انجام میشود.
