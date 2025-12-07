  1. بین الملل
کرملین: خروج روسیه از فهرست تهدیدات آمریکا یک تحول مثبت است

کاخ کرملین با اشاره به انتشار سند راهبرد امنیت ملی جدید آمریکا اعلام کرد که خارج کردن روسیه از فهرست تهدیدات مستقیم آمریکا در این راهبرد یک تحول مثبت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، کاخ ریاست جمهوری روسیه به انتشار استراتژی امنیت ملی جدید آمریکا و خروج روسیه از فهرست تهدیدات مستقیم علیه آمریکا واکنش نشان داد.

بر اساس اعلام خبرگزاری تاس، کرملین اعلام کرده است که حذف روسیه از فهرست تهدیدات مستقیم در راهبرد امنیت ملی آمریکا یک تحول مثبت است.

اسپوتنیک نیز گزارش داد که نام روسیه حتی یک بار هم به عنوان تهدید احتمالی برای منافع ٖآمریکا در سند راهبرد امنیت ملی جدید آمریکا که پنجشنبه گذشته رونمایی شد، ذکر نشده است.

این سند همچنین خواستار پایان ناتو شده و در بخش اختصاص یافته به اروپا، اختلافات بر سر جنگ در اوکراین را برجسته می‌کند و مقامات اروپایی را به داشتن انتظارات غیرواقعی در مورد آن متهم می‌کند.

فیلیپس اوبراین، استاد مطالعات استراتژیک در دانشگاه سنت اندروز در اسکاتلند، گفت: این سند شبیه خلاصه‌ای از موضع روسیه به نظر می‌رسد، زیرا از کشورهای اروپایی می‌خواهد همکاری با روسیه را از سر بگیرند و ایالات متحده را به عنوان ابزاری برای دستیابی به این هدف معرفی می‌کند.

ناتالی توچی، مدیر مؤسسه روابط بین‌الملل در رم و مشاور دیپلماتیک سابق اتحادیه اروپا نیز اظهار داشت که این سند دیدگاهی نسبتاً منسجم از جهانی ارائه می‌دهد که سه قدرت بزرگ - ایالات متحده، چین و روسیه - بر آن مسلط هستند و هر یک از آنها دارای زمینه‌های همکاری و مناطق نفوذ هستند.

وی افزود: کاملاً واضح است که دولت آمریکا اروپا را به عنوان هدفی برای سلطه استعماری خود یا روسیه می‌بیند.

