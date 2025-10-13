به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین مجتبی فاضل در آئین تکریم و معارفه مدیر مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران که در سالن آیتالله شرعی (ره) این مرکز برگزار شد، با اشاره به آیه و ما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی ولیبل المؤمنین منه بلاء حسنا گفت: زمانی که مسئولیت جدید به من پیشنهاد شد، استخارهای در حرم حضرت معصومه (س) انجام دادم و خداوند اعلام کرد که این ابتلاء حسنی است و کاری آسان نخواهد بود، اما نتایج آن مثبت خواهد بود.
وی با یادآوری آیه إن الله یأمرکم أن تؤدوا الأمانات افزود: امروز با رضایت و خرسندی، امانت را تحویل میدهیم؛ امانتی که با همکاری مدیران و معاونین، غنای آن افزوده شده است.
مدیر پیشین حوزههای علمیه خواهران تصریح کرد: اولین برنامه راهبردی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران که در سال ۱۴۰۱ توسط شورای سیاستگذاری ابلاغ شد، تاکنون حدود ۶۰ درصد تحقق یافته و امیدواریم برنامه دوم با سرعت و کیفیت بهتری پیش برود.
حجتالاسلام فاضل همچنین از تصویب چهار نظام جامع در دوران مسئولیت خود خبر داد و بیان کرد: نظام جامع فرهنگی به طور کامل تحویل دبیرخانه شده، نظام جامع پژوهش حدود ۸۰ درصد پیشرفت داشته و نظام جامع تربیت نیز در حال انجام است.
وی به رشد ۲۴ درصدی پذیرش بانوان طلبه اشاره کرد و افزود: رشتههای مصوب در سطوح سه و چهار افزایش یافته که نتیجه تلاش همه دستاندرکاران از مدیریت مدارس تا نهادهای مرتبط است. همکاری مؤثر با جامعه الزهرا (س) نیز از دیگر اقدامات شاخص این دوره بوده است.
مدیر پیشین حوزههای علمیه خواهران درباره کادر مدیریتی گفت: بیش از ۷۲ درصد مدیران و ۹۲ درصد اساتید، فارغالتحصیلان این حوزه هستند که نشاندهنده کارنامه درخشان این نهاد است.
وی همچنین به نقش بانوان طلبه در حوزههای اجتماعی و فرهنگی پرداخت و افزود: در دوران اغتشاشات، حضور فعال بانوان طلبه در ندامتگاهها منجر به تغییر رفتار زندانیان شد. تأسیس تشکل مردم نهاد نفس برای حمایت از زنان در معرض سقط جنین و فعالیت در زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی از دیگر خدمات مؤثر بانوان طلبه است.
