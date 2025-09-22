به گزارش خبرنگار مهر، افتخار یوسفی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، سال تحصیلی جدید را فصل نو در مسیر علم و تهذیب دانست و اظهار کرد: سال گذشته با برگزاری اجلاسیه چهل سالگی جامعه الزهرا (س) و دیدار تاریخی با رهبر معظم انقلاب، افق روشنی برای آینده حوزه ترسیم شد و امسال با بهرهگیری از رهنمودهای ایشان، گامهای تازهای برمیداریم.
معاون آموزش و تربیت جامعه الزهرا (س) با اشاره به راهاندازی پنج رشته جدید تحصیلی افزود: در مقطع سطح دو ویژه طلاب بینالملل، رشتههای مربیگری قرآن و مطالعات اسلامی اضافه شده و در سطح چهار ویژه طلاب ایرانی نیز رشتههای فلسفه تعلیم و تربیت تطبیقی، مطالعات اسلامی اجتماعی خانواده و ادبیات عربی ایجاد شده است. همچنین توسعه رشتههای علوم حدیث و گرایشهای جدید در دستور کار قرار دارد.
یوسفی به طرح استاد پشتیبان برای طلاب غیرحضوری اشاره و توضیح داد: در این طرح، طلاب میتوانند پرسشهای علمی خود را مستمراً با اساتید مطرح و بازخورد دریافت کنند.
وی با بیان ضرورت تقویت مهارتهای طلاب خاطرنشان کرد: درس مهارت تحصیل از سال گذشته به سبد آموزشی افزوده شده و امسال نیز ادامه دارد تا طلاب مهارتهایی همچون مدیریت زمان، روش مطالعه، مباحثه و تندخوانی را فراگیرند.
معاون آموزش و تربیت جامعه الزهرا (س) اعلام کرد: نزدیک به ۲۰۰ طلبه تماموقت در خوابگاهها مستقر شده و در قالب اردوی سهروزه راه روشن با رسالتها و ظرفیتهای مجموعه آشنا شدند.
وی جامعه الزهرا را بزرگترین حوزه علمیه بانوان دانست و گفت: این مجموعه از سال ۱۳۶۳ توسط حضرت امام خمینی (ره) تأسیس شده و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، پدیدهای بینظیر است. طلبهها مطابق علایق و اولویتهای خود میتوانند در عرصههای علمی، آموزشی و مهارتی توانمند شوند.
یوسفی در پایان افزود: دورههای تربیت مدرس، تربیت مبلغ، مشاور و پژوهشگر با هدف کادرسازی و پرورش نیروی انسانی توانمند برگزار میشود و بیش از ۴۰۰ استاد خانم در این مرکز فعالیت دارند که بیش از ۹۰ درصد آنان از نیروهای خود جامعه الزهرا هستند و طلاب میتوانند در تدریس، تبلیغ، پاسخگویی به پرسشهای دینی، مشاوره و پژوهش نقشآفرینی علمی، فرهنگی و اجتماعی داشته باشند.
نظر شما