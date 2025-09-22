  1. استانها
راه‌اندازی پنج رشته جدید تحصیلی در جامعه الزهرا(س)

قم- معاون آموزش و تربیت جامعه الزهرا(س) از راه اندازی پنج رشته جدید تحصیلی در این نهاد حوزوی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، افتخار یوسفی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، سال تحصیلی جدید را فصل نو در مسیر علم و تهذیب دانست و اظهار کرد: سال گذشته با برگزاری اجلاسیه چهل سالگی جامعه الزهرا (س) و دیدار تاریخی با رهبر معظم انقلاب، افق روشنی برای آینده حوزه ترسیم شد و امسال با بهره‌گیری از رهنمودهای ایشان، گام‌های تازه‌ای برمی‌داریم.

معاون آموزش و تربیت جامعه الزهرا (س) با اشاره به راه‌اندازی پنج رشته جدید تحصیلی افزود: در مقطع سطح دو ویژه طلاب بین‌الملل، رشته‌های مربی‌گری قرآن و مطالعات اسلامی اضافه شده و در سطح چهار ویژه طلاب ایرانی نیز رشته‌های فلسفه تعلیم و تربیت تطبیقی، مطالعات اسلامی اجتماعی خانواده و ادبیات عربی ایجاد شده است. همچنین توسعه رشته‌های علوم حدیث و گرایش‌های جدید در دستور کار قرار دارد.

یوسفی به طرح استاد پشتیبان برای طلاب غیرحضوری اشاره و توضیح داد: در این طرح، طلاب می‌توانند پرسش‌های علمی خود را مستمراً با اساتید مطرح و بازخورد دریافت کنند.

وی با بیان ضرورت تقویت مهارت‌های طلاب خاطرنشان کرد: درس مهارت تحصیل از سال گذشته به سبد آموزشی افزوده شده و امسال نیز ادامه دارد تا طلاب مهارت‌هایی همچون مدیریت زمان، روش مطالعه، مباحثه و تندخوانی را فراگیرند.

معاون آموزش و تربیت جامعه الزهرا (س) اعلام کرد: نزدیک به ۲۰۰ طلبه تمام‌وقت در خوابگاه‌ها مستقر شده و در قالب اردوی سه‌روزه راه روشن با رسالت‌ها و ظرفیت‌های مجموعه آشنا شدند.

وی جامعه الزهرا را بزرگترین حوزه علمیه بانوان دانست و گفت: این مجموعه از سال ۱۳۶۳ توسط حضرت امام خمینی (ره) تأسیس شده و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، پدیده‌ای بی‌نظیر است. طلبه‌ها مطابق علایق و اولویت‌های خود می‌توانند در عرصه‌های علمی، آموزشی و مهارتی توانمند شوند.

یوسفی در پایان افزود: دوره‌های تربیت مدرس، تربیت مبلغ، مشاور و پژوهشگر با هدف کادرسازی و پرورش نیروی انسانی توانمند برگزار می‌شود و بیش از ۴۰۰ استاد خانم در این مرکز فعالیت دارند که بیش از ۹۰ درصد آنان از نیروهای خود جامعه الزهرا هستند و طلاب می‌توانند در تدریس، تبلیغ، پاسخگویی به پرسش‌های دینی، مشاوره و پژوهش نقش‌آفرینی علمی، فرهنگی و اجتماعی داشته باشند.

