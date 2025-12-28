به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا حسنپور صبح یکشنبه در اجلاسیه ۱۴۰ شهید آرایشگر کشور و گرامیداشت ۲۳۷ شهید اصناف و بازار استان گیلان در رشت با بیان اینکه دشمن در هیچ جنگی موفق نخواهد شد، اظهار کرد: اجلاسیه ۱۴۰ شهید نشانه بزرگی است که دشمن در جنگ فرهنگی هم شکست خواهد خورد.
رئیس سازمان بسیج اصناف و بسیج کشور افزود: تنها راه دشمن نبرد اقتصادی است و باید دست به دست هم دهیم تا از این نبرد نیز پیروز بیرون بیاییم.
وی با تاکید به الگو گرفتن از راه شهدا گفت: مسیر شهدا مسیری است که باید الگو بپذیریم.
سردار حسنپور با اشاره به نقش آرایشگران گفت: یک آرایشگاه میتواند سنگر فرهنگی باشد، میشود یک پاتوق فرهنگی و همچنین میتواند هم سنگر اقتصادی و هم فرهنگی و اجتماعی باشد.
وی پیام اجلاسیه شهدا را را خدمت با یاد و نام شهدا بیان کردو گفت: خدمترسانی، آزادی زندانیان و خدمت به ۱۴۰ زوج جوان از سوی آرایشگران به صورت رایگان از سوی اصناف استان گیلان فرهنگسازی و مقابله با جنگ اقتصادی دشمن است.
رئیس سازمان بسیج اصناف و بسیج کشور با بیان اینکه استان گیلان، استان میرزا کوچکخان و سردار سلیمانی است، اظهار کرد: این دیار همواره مهد مقاومت، ایستادگی و فرهنگ خدمت بوده است.
وی افزود: میرزا کوچکخان نماد مبارزه با استعمار و دفاع از استقلال ایران در تاریخ معاصر است و سردار سلیمانی نیز یادآور ایثار، شجاعت و دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی در روزگار ما است.
