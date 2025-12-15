به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری عصر دوشنبه در نشست هماهنگی ویژه برگزاری اجلاسیه شهدای اصناف و بازاریان گیلان که با حضور رؤسای ادارات صمت، اتاق‌های اصناف و بسیج اصناف ۱۶ شهرستان برگزار شد، گفت: بازاریان همواره پای مردم و میهن ایستاده‌اند و در تکانه‌های اقتصادی، اصناف وظیفه دارند فضای روانی جامعه را مدیریت کنند.

وی با اشاره به اهمیت تدبیر بازار در شرایط تغییر نرخ بنزین افزود: همه مؤلفه‌های تأثیرگذار بررسی و تحلیل شده و با توجه به سهمیه‌ها و تخصیص سوخت ناوگان حمل و نقل، در تأمین کالاهای پرمصرف نباید تغییرات محسوسی ایجاد شود.

مدیرکل صمت گیلان همچنین بر هوشمندی اصناف و رؤسای اتحادیه‌ها تأکید کرد و گفت: همراهی و همدلی اصناف و کسبه باعث تعادل و آرامش بازار است و با آگاهی‌رسانی مناسب از هرگونه حاشیه‌سازی پیشگیری می‌شود.

وی درباره برنامه‌های اجلاسیه شهدای اصناف گفت: بیش از ۲۳۷ شهید والامقام حوزه اصناف و بازاریان استان با حضور خانواده‌های محترمشان و جامعه صنفی، هفتم دی‌ماه در تالار مرکزی رشت بزرگداشت می‌شوند. این برنامه نیازمند وحدت، همت عالی و مشارکت تمامی اصناف است.

حفظ آبروی بازار، افتخار اصناف است

در ادامه، سرهنگ رحمت صاحب، رئیس بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی گیلان، چارچوب برگزاری اجلاسیه را تشریح و تأکید کرد: حفظ آبروی بازار، افتخار اصناف است و باید مراسم با حفظ قداست جایگاه شهدای اصناف و مشارکت حداکثری برگزار شود.

وی افزود: همزمان با اجلاسیه سراسری ۱۱ هزار شهدای اصناف کشور، مراسم بزرگداشت ۱۴۰ شهید آرایشگر کشوری و ۲۳۷ شهید والامقام استان در تالار مرکزی رشت برگزار می‌شود. همچنین آزادسازی زندانیان مالی، تهیه جهیزیه نو عروسان، تدارک کالاهای حمایتی و رونمایی از کتاب شهدای اصناف استان از جمله برنامه‌های این اجلاسیه خواهد بود.

گفتنی است، بیش از ۱۴۵ هزار واحد صنفی در استان گیلان با اشتغال ۳۲۵ هزار نفر فعالیت دارند و نقش مهمی در اتصال زنجیره تولید تا مصرف ایفا می‌کنند.