به گزارش خبرنگار مهر، طهورا نوروزی پیش از ظهر شنبه در همایش بانوان ساوجی همزمان با برگزاری چهارمین جشنواره ملی انار ساوه، اظهار کرد: قدرت زنان در حوزههای تعلیم و تربیت، فرهنگسازی و کاهش آسیبهای اجتماعی جایگاه ویژهای دارد و حضور آنان در مدیریت نرم جامعه میتواند خلأهای مدیریتی و فرهنگی کشور را پر کند.
وی بر اهمیت نقش زنان در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تأکید و آنان را سرمایههای اجتماعی ایران دانست و گفت: حضرت زهرا الگویی کامل و جامع برای زنان جهان هستند و بانوان میتوانند با الهام از این الگو، نقش خود را در زندگی فردی، اجتماعی و اقتصادی پررنگتر کنند.
نوروزی با اشاره به قدمگاه حضرت معصومه (س) در مسیر ساوه افزود: حضور در این مکان معنوی و در جمع بانوان فعال، فرصت مناسبی برای تأمل در جایگاه زنان در جامعه و اهمیت توجه به کرامت و توانمندیهای آنان در عرصههای مختلف است.
نقش زنان در توازن خانواده و جامعه
مدیرعامل بنیاد ملی عفاف و حجاب با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن میان نقش زنان در خانواده و جامعه اظهار کرد: نگاه بنیاد و دیدگاه نظام جمهوری اسلامی این است که زن نباید صرفاً محدود به خانه و خانواده باشد و توانمندیهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این قشر نباید نادیده گرفته شود، زنان میتوانند با مشارکت فعال در کارآفرینی، مدیریت فرهنگی و فعالیتهای اجتماعی، کرامت و شأن خود را تثبیت کنند.
نوروزی بر اهمیت عدالت اجتماعی و کرامت در فعالیتهای اقتصادی زنان تأکید کرد و گفت: حمایت ویژه از کسبوکارهای زنان به ویژه در قالب تعاونیها، توسعه اقتصادی و نقشآفرینی اجتماعی آنان را تقویت میکند.
وی گفت: متأسفانه در گذشته نگاه به زنان در حوزه اقتصادی و قوانین حمایتی محدود بوده است اما اکنون باید شرایط برابر و حمایت ویژه از کارآفرینان زن ایجاد شود تا آنان بتوانند نقش پررنگ خود را در چرخه اقتصادی کشور ایفا کنند.
وی افزود: جامعه زنان سرمایه اجتماعی بزرگی است که میتواند تحولات گستردهای در عرصه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور ایجاد کند و توجه به این ظرفیت، نه تنها به نفع زنان، بلکه به نفع توسعه ملی و ارتقای کیفیت زندگی همه شهروندان است.
نوروزی اظهار کرد: مشارکت فعال زنان در توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور تنها محدود به فرصتهای شغلی نیست، بلکه شامل حضور اثرگذار آنان در سیاستگذاریها، مدیریت فرهنگی و اجتماعی، آموزش و فرهنگسازی نیز میشود.
نوروزی تاکید کرد: بنیاد ملی عفاف و حجاب متعهد است با ایجاد بسترهای مناسب و حمایت از بانوان فعال، کرامت و توانمندیهای آنان را ارتقا دهد.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین ترک فعلها در برنامه پنجم توسعه، عدم حمایت کافی از کسبوکارهای زنان، به ویژه در قالب تعاونیها بود، اکنون در برنامه هفتم توسعه باید با نگاه عدالتمحور و کرامتمحور، فرصتهای اقتصادی و اجتماعی زنان تقویت شود.
نوروزی افزود: حمایت ویژه از بانوان کارآفرین و فعال اجتماعی نه تنها به توسعه اقتصادی کشور کمک میکند، بلکه نقش آنان را به عنوان سرمایههای اجتماعی ایران تثبیت میسازد و اجرای درست برنامه هفتم توسعه، فرصت ایجاد توازن میان نقش زنان در خانواده و جامعه را فراهم میکند.
وی با اشاره به اهمیت ترویج کرامت، عدالت اجتماعی و توانمندسازی زنان، اظهار کرد: زنان باید در سیاستگذاریها، فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی کشور به شکل واقعی دیده شوند تا توانمندیهای آنان به رشد و پیشرفت جامعه منجر شود.
چهارمین جشنواره ملی «انار ساوه» با هدف تجلیل از بانوان فعال و کارآفرین، ایجاد فضای تبادل تجربه و ارتقای توانمندیهای آنان برگزار شد، این رویداد فرصتی بود تا بانوان فعال با یکدیگر آشنا شوند، تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و از برنامههای حمایتی بنیاد ملی عفاف و حجاب مطلع شوند.
