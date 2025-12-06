  1. استانها
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۸

نوروزی: اجرای برنامه هفتم زمینه‌ساز توانمندسازی اقتصادی زنان است

نوروزی: اجرای برنامه هفتم زمینه‌ساز توانمندسازی اقتصادی زنان است

ساوه – مدیرعامل بنیاد ملی عفاف و حجاب کشور گفت: اجرای برنامه هفتم توسعه، زمینه‌ساز توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنان به عنوان سرمایه‌های اجتماعی کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، طهورا نوروزی پیش از ظهر شنبه در همایش بانوان ساوجی همزمان با برگزاری چهارمین جشنواره ملی انار ساوه، اظهار کرد: قدرت زنان در حوزه‌های تعلیم و تربیت، فرهنگ‌سازی و کاهش آسیب‌های اجتماعی جایگاه ویژه‌ای دارد و حضور آنان در مدیریت نرم جامعه می‌تواند خلأهای مدیریتی و فرهنگی کشور را پر کند.

وی بر اهمیت نقش زنان در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تأکید و آنان را سرمایه‌های اجتماعی ایران دانست و گفت: حضرت زهرا الگویی کامل و جامع برای زنان جهان هستند و بانوان می‌توانند با الهام از این الگو، نقش خود را در زندگی فردی، اجتماعی و اقتصادی پررنگ‌تر کنند.

نوروزی با اشاره به قدمگاه حضرت معصومه (س) در مسیر ساوه افزود: حضور در این مکان معنوی و در جمع بانوان فعال، فرصت مناسبی برای تأمل در جایگاه زنان در جامعه و اهمیت توجه به کرامت و توانمندی‌های آنان در عرصه‌های مختلف است.

نقش زنان در توازن خانواده و جامعه

مدیرعامل بنیاد ملی عفاف و حجاب با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن میان نقش زنان در خانواده و جامعه اظهار کرد: نگاه بنیاد و دیدگاه نظام جمهوری اسلامی این است که زن نباید صرفاً محدود به خانه و خانواده باشد و توانمندی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این قشر نباید نادیده گرفته شود، زنان می‌توانند با مشارکت فعال در کارآفرینی، مدیریت فرهنگی و فعالیت‌های اجتماعی، کرامت و شأن خود را تثبیت کنند.

نوروزی بر اهمیت عدالت اجتماعی و کرامت در فعالیت‌های اقتصادی زنان تأکید کرد و گفت: حمایت ویژه از کسب‌وکارهای زنان به ویژه در قالب تعاونی‌ها، توسعه اقتصادی و نقش‌آفرینی اجتماعی آنان را تقویت می‌کند.

وی گفت: متأسفانه در گذشته نگاه به زنان در حوزه اقتصادی و قوانین حمایتی محدود بوده است اما اکنون باید شرایط برابر و حمایت ویژه از کارآفرینان زن ایجاد شود تا آنان بتوانند نقش پررنگ خود را در چرخه اقتصادی کشور ایفا کنند.

وی افزود: جامعه زنان سرمایه اجتماعی بزرگی است که می‌تواند تحولات گسترده‌ای در عرصه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور ایجاد کند و توجه به این ظرفیت، نه تنها به نفع زنان، بلکه به نفع توسعه ملی و ارتقای کیفیت زندگی همه شهروندان است.

نوروزی اظهار کرد: مشارکت فعال زنان در توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور تنها محدود به فرصت‌های شغلی نیست، بلکه شامل حضور اثرگذار آنان در سیاست‌گذاری‌ها، مدیریت فرهنگی و اجتماعی، آموزش و فرهنگ‌سازی نیز می‌شود.

نوروزی تاکید کرد: بنیاد ملی عفاف و حجاب متعهد است با ایجاد بسترهای مناسب و حمایت از بانوان فعال، کرامت و توانمندی‌های آنان را ارتقا دهد.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین ترک فعل‌ها در برنامه پنجم توسعه، عدم حمایت کافی از کسب‌وکارهای زنان، به ویژه در قالب تعاونی‌ها بود، اکنون در برنامه هفتم توسعه باید با نگاه عدالت‌محور و کرامت‌محور، فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی زنان تقویت شود.

نوروزی افزود: حمایت ویژه از بانوان کارآفرین و فعال اجتماعی نه تنها به توسعه اقتصادی کشور کمک می‌کند، بلکه نقش آنان را به عنوان سرمایه‌های اجتماعی ایران تثبیت می‌سازد و اجرای درست برنامه هفتم توسعه، فرصت ایجاد توازن میان نقش زنان در خانواده و جامعه را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت ترویج کرامت، عدالت اجتماعی و توانمندسازی زنان، اظهار کرد: زنان باید در سیاست‌گذاری‌ها، فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی کشور به شکل واقعی دیده شوند تا توانمندی‌های آنان به رشد و پیشرفت جامعه منجر شود.

چهارمین جشنواره ملی «انار ساوه» با هدف تجلیل از بانوان فعال و کارآفرین، ایجاد فضای تبادل تجربه و ارتقای توانمندی‌های آنان برگزار شد، این رویداد فرصتی بود تا بانوان فعال با یکدیگر آشنا شوند، تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و از برنامه‌های حمایتی بنیاد ملی عفاف و حجاب مطلع شوند.

