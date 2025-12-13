استاندار مرکزی: انتخاب مدیران نباید محدود به سهمیه یا جنسیت باشد

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی زندیهوکیلیعصر شنبه در نشست با بانوان استانداری مرکزی، با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای بانوان در عرصههای مدیریتی، اجتماعی و اقتصادی، اظهار کرد: بیتوجهی به ظرفیت زنان، محروم کردن کشور از بخش عظیمی از منابع انسانی است.
استاندار مرکزی با اشاره به حضور بانوان فرهیخته در استان، بیان کرد: بانوان حاضر در این نشست نمونهای از زنان فرهیخته استان هستند و جامعه بیش از پیش به حضور آنان در عرصههای اجتماعی نیاز دارد.
وی گفت: بیش از نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل میدهند و حدود ۶۰ درصد پذیرفتهشدگان دانشگاهها نیز بانوان هستند.
استاندار مرکزی با اشاره به نقش محوری زنان در نهاد خانواده و جامعه تصریح کرد: بانوان علاوه بر ایفای مسئولیتهای خطیر خانوادگی، توانستهاند در عرصههای اجتماعی نیز نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
وی منابع انسانی را مهمترین سرمایه توسعه دانست و گفت: غفلت از این ظرفیت عظیم، به معنای محروم کردن کشور از بخش بزرگی از سرمایههای انسانی است.
زندیهوکیلی با اشاره به دگرگونی شرایط کاری در عصر حاضر گفت: امروز شرایط کار و فعالیت مانند گذشته محدود به زمان و مکان نیست، زنان میتوانند در حوزههای مختلف از امور اداری تا فرهنگی و اقتصادی نقشآفرینی کنند و این حضور، شانس کشور برای توسعه را افزایش میدهد.
وی افزود: استعدادها و خلاقیتهای فردی در عرصههای علمی، هنری و ورزشی ارتباطی با زمان و دوره زندگی ندارند و باید به عنوان سرمایه ملی مورد توجه قرار گیرند.
استاندار مرکزی با اشاره به سرمایهگذاری ملی در آموزش گفت: آموزش ابتدایی و دانشگاهی با هزینههای سنگین از سرمایه ملی تأمین میشود و نمیتوان نسبت به بهرهگیری از این ظرفیتها بیتفاوت بود.
گستردگی عرصههای فعالیت در جوامع توسعهیافته
وی با مقایسه شرایط فعلی با جوامع پیشرفته بیان کرد: امروز بسیاری از مشاغل حتی اداری به صورت پروژهای انجام میشود و محدودیتی برای حضور زنان در اقتصاد، هنر، ورزش و علم وجود ندارد.
زندیهوکیلی خطاب به بانوان حاضر گفت: نمونههای موفقی در استان وجود دارد، زنان باید خودشان بیش از دیگران به جایگاهشان اهمیت دهند و ورودشان به اجتماع را محدود به سیستمهای اداری ندانند.
استاندار مرکزی با بیان اینکه در حوزههای تخصصی مانند پزشکی تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد، بر لزوم برنامهریزی برای حضور بانوان تأکید کرد و گفت: مدیران دستگاهها علاوه بر مسئولیتهای تخصصی خود، مأموریت دارند زمینه فعالیت بیشتر بانوان را فراهم کنند.
وی ادامه داد: این مأموریت به معنای استخدام گسترده نیست، بلکه باید در صدور مجوزها و حمایتها از تبعیض جلوگیری شود و مسیری فراهم شود تا بانوان بتوانند در تمامی حوزهها نقشآفرینی کنند.
زندیهوکیلی گفت: تاکنون تلاش شده است بانوان در ردههای مدیریتی حضور بیشتری داشته باشند و شخصاً اعتقاد دارم باید از جوانان و بانوان بیش از گذشته استفاده شود.
وی بر شایستهسالاری در انتخاب مدیران تأکید کرد و افزود: انتخاب مدیران نباید محدود به سهمیه یا جنسیت باشد، بلکه باید بر اساس تجربه، تحصیلات مرتبط و صلاحیتهای مدیریتی صورت گیرد.
وی با ابراز تأسف از وضعیت فعلی گفت: امروز بهترین فارغالتحصیلان دانشگاهها خانمها هستند که در رشتههای مختلف علوم پزشکی و علوم انسانی تحصیل کردهاند، اما تنها بخش محدودی از آنان جذب دستگاههای دولتی میشوند.
نظر شما