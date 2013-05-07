زنان ایرانی نیازمند یک الگو در عرصه اقتصاد و خانواده هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدیه الهی قمشه‌ای در جمع 500 نفری بانوان در سالن همایش‌های بین المللی اتاق اصفهان تبیین الگوی بانوی موفق در عرصه اقتصاد و خانواده را لازم و ضروروی دانست و گفت: در عصر حاضر الگوهای متعددی از بانوان فعال اقتصادی که در عرصه خانواده همواره موفق و اثرگذار بودند وجود دارد و بایستی این الگوها به دختران جوان معرفی شود. وی اقتصاد و خانواده را دو رکن مهم هر جامعه دانست و گفت: اگر اقتصاد نباشد خانواده‌ای وجود ندارد و اگر خانواده نباشد اقتصاد شکل نمی‌گیرد پس این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

قمشه‌ای ارزش هر انسان را به میزان خدمات رسانی به جامعه انسانی تعریف کرد و گفت: زن بودن یا مرد بودن وجه تمایزی برای تشخیص درجه انسانیت نیست.

وی به توانمند بودن بانوان در مدیریت خانواده اشاره کرد و گفت: زنان در عرصه مدیریت دارای ظرفیت بالقوه‌ای می‌باشند که جامعه می‌‌تواند از این ظرفیت برای توسعه اقتصاد خود استفاده کند. الهی قمشه‌ای خواستار تغییر دیدگاه جامعه نسبت به زنان شد و گفت: امروز زنان پای به پای مردان در تمامی عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حضور فعال و موثری دارند و نباید به آنان نگاه جنسیتی شود.

وی تجمیع توانمندی بانوان را عامل ایجاد توده موثر در جامعه دانست و خاطر نشان کرد: در کنار هم قرار گرفتن بانوان می‌تواند ظرفیت‌های بیشتری برای توسعه آنان ایجاد کند.

رئیس کمیسیون توسعه توان اقتصادی و بازرگانی بانوان اتاق اصفهان در این همایش نقش زنان در تربیت نسل آینده مهم ارزیابی و گفت: زنان در هدایت انسان‌ها نقش بسیار مهم و موثری دارند و می‌توانند با حفظ ارزش‌های اخلاقی در عرصه اقتصاد نیز توانمندی‌های خود را به منصه ظهور برسانند.

زهرا اخوان نسب حفظ نهاد خانواده را نخستین وظیفه بانوان در عصر کنونی برشمرد و گفت: زنان با تلاش بیشتر می‌توانند در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حضوری فعال داشته باشند.

وی ایجاد تعادل و نظم دهی به فعالیت‌های درون و برون خانه را لازمه بانوان فعال اقتصادی خواند و گفت: زنان مسلمان امروز می‌توانند با برقراری نظم رفتاری همواره در عرصه خانواده و اجتماع به فعالیت بپردازد.

وی نقش زنان عصر کنونی را متفاوت‌تر از نقش زنان گذشته خواند و گفت: زنان دوشادوش مردان در شرایط کنونی به فعالیت اقتصادی می‌پردازند و این در حالیست که زنان قدیمی نقش چندانی در فعالیت‌های اقتصادی و تامین مخارج زندگی نداشتند.

به گزارش مهر، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان در این همایش به بررسی نقش زن مسلمان در اقتصاد سالم پرداخت. حجت السلام حبیب رضا ارزانی همچنین به تشریح اقتصاد سالم از دیدگاه اسلام اشاره کرد و گفت: در اقتصاد سالم همواره فرصت‌های اقتصادی برای زنان و مردان یکسان است.

در پایان این همایش از 11 بانوی برگزیده فعال اقتصادی استان و برگزیده بخش ارایه مقالات تجلیل به عمل آمد. گفتنی است که همایش زن، اقتصاد و خانواده به همت کمیسیون توسعه توان اقتصادی و بازرگانی بانوان اتاق اصفهان هر ساله در سالروز میلاد حضرت زهرا(س) برگزار می شود.