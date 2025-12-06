حسینی: حضور زنان در خانواده و جامعه نقطه قوت و پشتوانه توسعه کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حسینی، پیش از ظهر شنبه در همایش بانوان همزمان با چهارمین جشنواره ملی انار ساوه در مسجد تاریخی جامع ساوه، بر نقش کلیدی بانوان در خانواده و جامعه تأکید کرد و از تمامی دستاندرکاران برگزاری این جشنواره تقدیر و تشکر کرد.
وی افزود: این جشنواره و همایش نشاندهنده نیاز عمیق مردم به شادی، نشاط و حضور در کنار یکدیگر است و امیدواریم پیام این برنامه برای مسئولان و دغدغهمندان نظام روشن باشد.
حسینی ادامه داد: اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی از حضور مردم نشأت میگیرد و ما مسئولان موظف هستیم پیامهای مردم را دریافت و در عمل به آنها توجه کنیم، حضور بانوان در خانواده، اجتماع و برنامههای مختلف فرهنگی و اجتماعی، بهطور قابل توجهی نقطه قوت جامعه ما محسوب میشود.
وی افزود: بانوان، همسران و مادران نقش بسیار مهمی در خانواده و جامعه دارند؛ از حمایت از همسران و تربیت فرزندان گرفته تا حضور فعال در حوزههای فرهنگی، هنری و اجتماعی. جایگاه امروز زن در جامعه، افتخار ایرانی بودن و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
فرماندار ساوه همچنین بر اهمیت تداوم برنامههای شاد و پرنشاط اجتماعی برای افزایش حضور بانوان در حوزههای مختلف تأکید داشت و گفت: با فراهم شدن زمینههای مناسب در ورزش، فرهنگ، هنر، اشتغال و مشارکت اجرایی، بانوان نقش برجستهتری در توسعه کشور ایفا خواهند کرد. تجربه نشان داده است که بانوان در بسیاری از حوزهها موفقتر هستند، چرا که دغدغه و دقت بیشتری دارند.
حسینی بیان کرد: آقایان و بانوان در کنار هم بتوانند اقتدار، پیشرفت و توسعه کشور عزیزمان را رقم بزنند و تداوم برنامههای فرهنگی و اجتماعی پرنشاط مورد تأکید است تا حضور گستردهتر بانوان در جامعه، خانواده و نظام اجتماعی استمرار یابد.
