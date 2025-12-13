به گزارش خبرنگار مهر پروین مفتح زاده بعدازظهر شنبه در آئین تجلیل از بانوان دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی با اشاره به وضعیت اشتغال بانوان در استان افزود: نرخ بیکاری زنان ۱۱.۶ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی آنان ۵.۹ درصد است که این شاخص، استان را در رتبه سی‌ویکم کشور قرار می‌دهد.

وی افزود: در تابستان سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی استان مرکزی به ۳۸.۵ درصد رسید که نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته است، هرچند مشارکت اقتصادی بانوان همچنان پایین ارزیابی می‌شود.

مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری مرکزی با اشاره به شتاب روند حمایت‌های جمعیتی گفت: بخش عمده این واگذاری‌ها در یک سال و نیم اخیر انجام شده و نسبت به دوره‌های گذشته رشد چشمگیری داشته است.

مفتح‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توانمندسازی اقتصادی زنان اظهار کرد: طرح «هم‌افزایی منطقه‌ای زنان پیشران» با هدف تقویت نقش‌آفرینی اقتصادی بانوان تدوین و به وزارت کشور ارسال شد که مورد تأیید قرار گرفت.

وی ادامه داد: زنان سرپرست خانوار کارآفرین و جویای کار نیز به صندوق «وقفه ماندگار» معرفی شده‌اند؛ صندوقی که تنها شش استان کشور امکان بهره‌مندی از آن را دارند و استان مرکزی یکی از این استان‌هاست، تاکنون ۵۰ بانوی واجد شرایط معرفی شده‌اند که ۳۷ نفر موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی گفت: برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و مهارتی بانوان، شش تفاهم‌نامه با دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان فنی و حرفه‌ای، شرکت توزیع برق، پارک علم و فناوری و شرکت آب و فاضلاب استان منعقد شده است.

وی درباره برنامه‌های سال جاری نیز تصریح کرد: حمایت از نقش‌آفرینی حلقه‌های میانی و فعالان اجتماعی پیشران در حوزه‌های مزیت‌دار، و همچنین پشتیبانی از اجرای الگوهای عملیاتی در حوزه زنان و خانواده از مهم‌ترین برنامه‌های سال آینده خواهد بود.

در این نشست همچنین مطالباتی از سوی بانوان مطرح شد که شامل مشارکت بیشتر بهزیستی در حمایت از زنان سرپرست خانوار، اجرای کامل قانون حق عائله‌مندی زنان، حمایت از بیمه هنرمندان، رفع موانع برگزاری نمایشگاه‌های توانمندسازی زنان هنرمند صنایع‌دستی، استفاده از هدایای اداری برای حمایت از تولیدات بانوان، جذب پزشک متخصص در مراکز درمانی و جلب مشارکت خیران سلامت بود.