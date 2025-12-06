به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «فراز و فرود باغ‌های تاریخی شیراز» به قلم سید جواد نقیبی و داریوش مختاری منتشر و روانه بازار شد.

در این کتاب تلاش شده است موضوع باغ‌های ناشناخته و تاریخی کلان‌شهر شیراز در ۲ قرن گذشته تا به امروز مورد بررسی قرار گیرد.

شیراز از دیرباز به باغ‌های باصفا و جوی‌های آب روان آن شناخته می‌شد ولی به مرور زمان و گسترش شهرنشینی در این کلان‌شهر باغ‌های آن روی به نابودی قرار گرفته اند.

در این مجموعه نویسندگان به بررسی مهم‌ترین باغ‌های این شهر دلباز از دوره زندیه، قاجاریه تا به امروز می‌پردازند.

این کتاب با ۷۷۶ صفحه در قطع مصور توسط انتشارات ایلاف منتشر و با قیمت یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.