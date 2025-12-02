  1. استانها
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۰

شهردار شیراز: جای کتابخانه مرکزی در پایتخت فرهنگی ایران خالی است

شیراز- شهردار شیراز، نبود کتابخانه مرکزی را خلأی مهم در شبکه فرهنگی شیراز دانست و خواستار تبدیل این طرح به مصوبه رسمی شورا فرهنگ عمومی کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن اسدی صبح سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان فارس با اشاره به اقدامات شهرداری در حمایت از توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و کتاب‌خوانی گفت: با نگاه حمایتی شورای اسلامی شهر، در سه فرهنگسرای شیراز یک طبقه کامل به کتابخانه اختصاص یافت که موجب تحولی ملموس در محلات شد.

وی ادامه داد: کتابخانه‌های نوین با امکانات مناسب و خدمات فرهنگی جدید در حال تکمیل است و چند مجموعه تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسند.

شهردار شیراز با تاکید بر ضرورت ایجاد کتابخانه مرکزی در شأن پایتخت فرهنگی ایران افزود: در حضور استاندار فارس، موضوع احداث کتابخانه مرکزی شیراز مطرح و تفاهم‌نامه‌ای میان استانداری فارس، شهرداری شیراز و اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان امضا شد و بر اساس این تفاهم، هر یک از سه مجموعه به‌صورت مشارکتی در این پروژه سهیم خواهند بود.

اسدی تصریح کرد: شورای شهر با اختصاص زمین به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع برای این پروژه موافقت کرده و پیشنهاد ما این است که احداث کتابخانه مرکزی شیراز به‌عنوان یک مصوبه رسمی در این جلسه نیز مورد تأکید قرار گیرد؛ چراکه شهری با جایگاه تاریخی، فرهنگی و تمدنی شیراز، قطعاً نیازمند یک مرکز جامع کتاب و پژوهش است.

    • اسدی IR ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      جناب شهردار مگر سر چهارراه حافظیه کتابخانه بزرگ شهر نداریم
    • مهدی IR ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      باسلام ، لطفا به تقاطع مسدود شده قصرالدشت رسیدگی گردد بدلیل بار ترافیکی و حجم تردد از خیابان‌های ایمان شمالی(وکلا) و خیابان قصرالدشت و بزرگراه سلیمانی و میرزای شیرازی ، حجم تردد بسیار بالایی وجود دارد که اولویت ایجاد تقاطع غیر هم‌سطح در این نقطه ، از خیلی از پل‌ها و تقاطع ‌های غیر هم‌سطح ایجاد شده در سایر نقاط شهر ، بسیار ضروری تر می‌باشد باتشکر

