به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کمالی صبح شنبه در جلسه کمیته باغات شورای اسلامی شهر شیراز با تأکید بر جایگاه ویژه باغات و درختان کهنسال این شهر، از تشکیل کارگروه تخصصی ثبت میراث فرهنگی درختان کهنسال باغات شیراز خبر داد.

وی گفت: این کارگروه با هدف ثبت ملی درختان کهنسال، بهره‌گیری از ذخایر ژنتیکی ارزشمند و توسعه پایدار گردشگری سبز تشکیل شده تا شیراز بیش از پیش به عنوان «شهر باغ‌ها» و پایلوت گردشگری سبز در کشور شناخته شود.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به پیشینه باغات سرسبز و درختان کهنسال این شهر افزود: شیراز به واسطه برخورداری از باغات باصفا و درختان دیرزیست، شایستگی ثبت ملی این سرمایه‌های طبیعی را دارد و در همین راستا، پیشنهاد تشکیل کارگروهی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط برای ثبت درختان کهنسال باغات مطرح و عملیاتی شد.

کمالی گفت: پس از ثبت این درختان، موضوع حفاظت، ترویج فرهنگ نگهداری از باغات و معرفی و شناسایی گونه‌های منحصر به‌فرد درختان کهنسال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت علمی از این ظرفیت‌ها ادامه داد: می‌توان با راه‌اندازی یک بانک ژن از درختان کهنسالی که در شرایط مختلف اقلیمی و آب‌وهوایی توانسته‌اند به حیات خود ادامه دهند، بذر این گونه‌های سازگار را جایگزین گونه‌های ناسازگار با اقلیم شیراز کرد.

تلاش برای رونق گردشگری سبز در شیراز

رئیس کمیته باغات شورای شهر شیراز ثبت درختان کهنسال را اقدامی در راستای توسعه پایدار دانست و افزود: ثبت این درختان باید با رویکرد حفظ ارزش‌های زیست‌محیطی انجام شود تا جاذبه‌های گردشگری سبز در شیراز بیش از پیش نمود پیدا کند.

کمالی با بیان اینکه گردشگری سبز در شیراز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، گفت: توجه همزمان به رونق گردشگری سبز و فراهم‌سازی زیرساخت‌های توسعه پایدار آن، می‌تواند نقش مهمی در آینده این کلان‌شهر ایفا کند.

وی با اشاره به ظرفیت بالای باغات شیراز به‌ویژه باغات قصرالدشت تصریح کرد: این اقدامات، باغات را به جاذبه‌های گردشگری سبز تبدیل می‌کند و با حفظ محیط زیست و آموزش‌های لازم برای نگهداری و معرفی باغات، می‌توان شیراز را به شهری سبزتر و اثرگذارتر در حوزه گردشگری سبز بدل کرد.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز تصریح کرد: کارگروه تخصصی ثبت میراث فرهنگی درختان کهنسال باغات شیراز به پیشنهاد اداره میراث فرهنگی شهرستان شیراز تشکیل شده و دبیری آن بر عهده این اداره است؛ این کارگروه با همکاری شورای اسلامی شهر شیراز و معاونت فنی و عمرانی استانداری فارس فعالیت خود را آغاز کرده است