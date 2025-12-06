پاییز طلایی بورس تهران؛ شادی به کوچه سهامداران هم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴، شاخص کل بورس تهران در ادامه روند صعودی ۴ ماهه خود توانست با ثبت افزایش ۶۶,۹۳۱.۳۱ واحدی معادل ۱.۹۸ درصد، در سطح ۳,۴۴۶,۷۸۸.۳۰ واحد قرار گیرد. این رشد در شرایطی رقم خورد که مجموع افزایش شاخص طی ۵ کندل کاری روزانه اخیر به حدود ۱۸۷ هزار واحد رسیده و معادل بیش از ۵.۶ درصد نوسان مثبت طی یک هفته بوده است.
رشدی که عبور قدرتمند بازار از سقف تاریخی را تثبیت و همراه با بهبود تقاضا در نمادهای شاخصساز و تثبیت ارزش معاملات خرد در سطوح بالا شکل گرفت و نشانههای تقویت اعتماد معاملهگران را در بازار امروز برجسته کرد.
شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۱۳,۶۲۲.۹۵ واحدی به ۹۷۳,۵۹۳.۸۹ واحد رسید و نشان داد جریان نقدینگی در صنایع کوچک و متوسط نیز با شیب ملایمتری در مسیر صعودی قرار دارد.
ارزش معاملات خرد در بازار امروز به ۱۱,۸۶۰ میلیارد تومان رسید؛ رقمی که از تداوم توجه پولهای هوشمند به صنایع پیشران حکایت دارد و که با وجود قرار گرفتن شاخص در ارتفاعهای جدید، همچنان در محدوده متوسط رو به بالای ماههای اخیر ارزیابی میشود. هرچند ارزش معاملات به حد انفجاری جلسات پرهیجان نرسیده، اما تداوم ورود نقدینگی هوشمند به صنایع شاخصساز، فضای مثبتی در سمت تقاضا ایجاد کرد.
ورود نقدینگی حقیقی از طریق فروش حقوقیها به رقم ۸۳۸ میلیارد تومان بالغ شد و در مقابل، خروج نقدینگی از صندوقهای درآمد ثابت به ۱,۸۶۸ میلیارد تومان رسید؛ وضعیتی که مجموعاً بیانگر چرخش بخشی از منابع کمریسک به سمت بازار سهام است و نشانهای مثبت در تحلیل رفتار سرمایهگذاران محسوب میشود.
رشد تقاضا و برتری صفهای خرید
بازار امروز از همان ابتدای معاملات تحتتأثیر جریان قدرتمند تقاضا قرار گرفت و نتیجه آن ثبت ۲۸۱ نماد دارای صف خرید به ارزش ۲,۲۱۱ میلیارد تومان بود. در مقابل، تنها ۳۳ نماد با صف فروش مجموعاً به ارزش ۱۴۹ میلیارد تومان معامله شدند؛ اختلافی معنادار که برتری سمت تقاضا را بهوضوح در تابلوی معاملات نشان میداد. افزون بر این، تعداد نمادهای مثبت بدون صف ۲۵۲ و نمادهای منفی بدون صف ۱۲۱ مورد ثبت شد که مجموعاً ساختار بازار را به نفع خریداران تقویت کرد.
رفتار حقیقیها و کیفیت معاملات
سرانه خرید حقیقیها امروز به ۶۱ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقیها به ۴۱.۷ میلیون تومان رسید؛ اختلافی که نشان میدهد خریداران حقیقی نهتنها فعالتر بودهاند، بلکه با میانگین قدرت مالی بالاتری وارد موقعیتهای خرید شدهاند. افزایش تدریجی کیفیت معاملات در صنایع بزرگ و رشد حجم تقاضا در نمادهای اثرگذار موجب شد شاخص کل با کمترین مقاومت به سمت محدودههای بالاتر حرکت کند و سقفهای جدیدی را لمس کند.
جزئیات شاخصها و وضعیت کلی بازار
شاخص آزاد شناور با افزایش ۸۶,۳۶۶.۳۷ واحدی در عدد ۴,۳۶۶,۱۶۶.۵۴ واحد قرار گرفت و بیشترین دامنه نوسان روزانه را میان شاخصهای اصلی به خود اختصاص داد. شاخص بازار اول با رشد ۵۶,۶۲۵.۳۵ واحدی به ۲,۷۷۰,۲۵۶.۷۲ واحد رسید و شاخص بازار دوم با افزایش ۱۱۱,۰۶۸.۲۰ واحدی در سطح ۶,۱۸۰,۳۶۸.۷۹ واحد بسته شد. تعداد کل معاملات بورس ۴۶۰,۱۷۷ مورد و ارزش کل معاملات ۱۷۱,۵۰۵.۲۲۱ میلیارد تومان بود و حجم معاملات نیز به ۲۹.۱۹۸ میلیارد سهم رسید. ارزش بازار بورس تهران نیز طبق دادههای نهایی در سطح ۱۰۲,۶۰۹,۱۷۴.۳۶۱ میلیارد تومان قرار گرفت.
در بخش فرابورس نیز شاخص کل با افزایش ۳۰۳.۵۰ واحدی به عدد ۲۹,۵۸۷.۵۷ واحد رسید. ارزش معاملات فرابورس ۱,۶۸۸,۸۳۴.۸۸۵ میلیارد تومان و تعداد معاملات ۲۶۲,۳۶۵ مورد ثبت شد. شاخص کل هموزن فرابورس ۱,۹۶۰.۸۲ واحد افزایش یافت و در رقم ۱۶۶,۵۰۰.۵۱ واحد ایستاد.
نمادهای اثرگذار و پرتراکنش
در بورس، نمادهای فملی، فارس، پارسان، وبملت، فولاد، وغدیر و شپنا بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند. در شاخص فرابورس نیز نمادهای کگهر، فزر، آریا، زاگرس، سامان و هرمز اثرگذارترین نمادها بودند.
در فهرست نمادهای پرتراکنش — با معیار درست یعنی تعداد معاملات — خودرو با ۱۹,۸۹۹ معامله، داترا با ۱۹,۵۶۳ معامله و وبملت با ۱۵,۱۱۳ معامله در صدر قرار گرفتند. پس از آنها نمادهای فولاد با ۱۲,۱۵۷ معامله، شستا با ۱۱,۵۵۴ معامله، ذوب با ۹,۳۲۷ معامله و خساپا با ۸,۳۲۵ معامله قرار داشتند؛ موضوعی که نشان میدهد بخش مهمی از انرژی بازار امروز در کانون نمادهای بزرگ و جذاب متمرکز بوده است.
تحلیل بازار امروز؛ تثبیت موقعیت شاخص در سقفهای جدید و توجه به کیفیت معاملات
بازار امروز با رویکردی قدرتمند در سمت تقاضا، حجم بالای ارزش معاملات خرد و چرخش محسوس نقدینگی از صندوقهای درآمد ثابت به سمت سهام مواجه بود. همزمانی رشد شاخصهای اصلی با افزایش سرانه خرید حقیقیها، سیگنال مهمی برای تحلیلگران درباره تقویت روند صعودی در کوتاهمدت محسوب میشود. برتری گسترده صفهای خرید نسبت به صفهای فروش نیز نشان داد که فضای روانی بازار در آستانه نیمه دوم آذرماه کاملاً مثبت است.
بهنظر میرسد بخش مهمی از رشد اخیر ناشی از هماهنگی جریانهای پولی در صنایع دلاری و ریالی است؛ موضوعی که همسو با کاهش عرضههای هیجانی، منجر به تقویت ضریب اطمینان سهامداران شده است. همچنین افزایش تدریجی ارزش معاملات خرد در کنار رفتار متعادل حقوقیها نشان میدهد بازار در حال تنظیم یک فاز صعودی منسجم است.
در عین حال، کارشناسان نسبت به لزوم پایش دقیق کیفیت معاملات در مقاطع رشد پرشتاب هشدار میدهند؛ چرا که سرعت بالای ورود نقدینگی در کنار رشد قیمتها، حساسیت نسبت به اصلاحهای تکنیکال احتمالی را افزایش میدهد. با این حال، وجود ۵ کندل سبز متوالی که هر یک با معاملهگری نسبتاً متعادل همراه بوده، ساختار صعودی بازار را تقویت کرده است.
