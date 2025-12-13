شاخص کل تراز ۳.۶ میلیونی را هم رد کرد؛ بورس درصدد جبران زیان‌ چند ساله

به گزارش خبرنگار مهر، شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴، معاملات بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در حالی به پایان رسید که نماگرهای اصلی بازار با رشد محسوسی همراه شدند و بخش عمده‌ای از نمادهای معاملاتی در محدوده مثبت معامله شدند؛ رشدی که در کنار افزایش ارزش معاملات و ورود نقدینگی، تصویر یک روز نسبتاً پرقدرت را از بازار سرمایه ترسیم کرد.

جهش شاخص‌های بورس تهران در پایان معاملات

در جریان دادوستدهای امروز، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات با افزایش ۶۶,۸۹۱.۶۳ واحد نسبت به روز کاری قبل، در سطح ۳,۶۲۸,۳۶۷.۰۹ واحد ایستاد. این شاخص در جریان معاملات امروز تا سطح ۳,۶۲۹,۷۸۵.۴۶ واحد نیز پیش رفت و کمترین مقدار ثبت‌شده آن ۳,۵۹۰,۹۷۵.۹۰ واحد بود.

همچنین شاخص کل هم‌وزن که نمای بهتری از وضعیت کلی سهام کوچک و متوسط بازار ارائه می‌دهد، با افزایش ۱۵,۶۲۱.۵۸ واحد به عدد ۱,۰۱۶,۳۶۳.۲۰ واحد رسید و حکایت از تقویت تقاضا در کلیت بازار داشت.

در همین حال، شاخص قیمت وزنی ارزشی با رشد ۱۱,۷۶۵.۰۸ واحد در سطح ۶۳۸,۱۶۶.۷۷ واحد قرار گرفت و شاخص قیمت هم‌وزن نیز با افزایش ۷,۷۸۳.۶۵ واحد به عدد ۵۰۶,۴۱۶.۱۱ واحد رسید.

شاخص آزاد شناور بازار نیز با افزایش ۸۰,۴۱۴.۶۴ واحد، رقم ۴,۵۹۶,۳۱۴.۹۵ واحد را ثبت کرد که بیانگر اثرگذاری سهام بزرگ و شناور بازار بر روند کلی شاخص‌هاست.

وضعیت ارزش بازار و آمار کل معاملات

ارزش روز بازار بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز به ۱۰۸,۱۷۵,۷۴۲.۱۲۷ میلیارد تومان رسید.

در این روز، ۶۸۲,۲۱۹ معامله در بازار سهام انجام شد و ارزش کل معاملات به ۲۰۴,۴۴۳.۰۶۸ میلیارد تومان و حجم معاملات به ۴۳.۱۹۷ میلیارد سهم رسید که نشان‌دهنده تحرک قابل توجه معامله‌گران در پایان هفته معاملاتی است.

نمادهای اثرگذار بر رشد شاخص کل

بررسی تأثیر نمادها بر شاخص کل نشان می‌دهد که چند نماد بزرگ و شاخص‌ساز نقش پررنگی در صعود بازار داشتند.

در این میان، نماد فملی با قیمت پایانی ۱۰,۸۷۰ ریال بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل ثبت کرد و به میزان ۹,۸۶۰.۱۸ واحد شاخص را تقویت کرد.

پس از آن، نماد فارس با تأثیر ۹,۰۵۵.۲۶ واحد و قیمت پایانی ۱۰,۴۳۰ ریال در رتبه بعدی قرار گرفت.

نماد فولاد نیز با قیمت پایانی ۳,۵۹۳ ریال و اثر ۵,۱۸۱.۶۲ واحد، نقش مهمی در رشد نماگر اصلی بازار ایفا کرد.

از دیگر نمادهای اثرگذار می‌توان به نوری، شستا، شبندر و وغدیر اشاره کرد که هر کدام بیش از ۱,۹۰۰ واحد اثر مثبت بر شاخص کل داشتند.

پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس تهران

بر اساس تعداد معاملات، که معیار پرتراکنش بودن نمادها محسوب می‌شود، نماد وبملت با ثبت ۴۵,۵۴۴ معامله پرتراکنش‌ترین نماد بورس تهران در معاملات امروز بود.

پس از آن، نماد وتجارت با ۳۱,۸۳۶ معامله و نماد داترا با ۲۷,۴۰۲ معامله در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.

نمادهای خساپا، خودرو و ذوب نیز هرکدام بیش از ۱۶,۰۰۰ معامله را به ثبت رساندند که بیانگر تمرکز بالای دادوستدها در گروه‌های بانکی، خودرویی و فلزی است.

وضعیت معاملات فرابورس ایران

در بازار فرابورس نیز روندی صعودی حاکم بود. شاخص کل فرابورس ایران در پایان معاملات امروز با افزایش ۴۸۰.۸۹ واحد به سطح ۳۰,۶۰۲.۲۵ واحد رسید.

ارزش بازار اول و دوم فرابورس معادل ۱۶,۷۹۹,۳۱۰.۷۹۲ میلیارد تومان و ارزش بازار پایه برابر با ۳,۹۷۴,۳۰۴.۲۸۷ میلیارد تومان گزارش شد.

در این بازار، ۴۵۱,۷۲۲ معامله به ثبت رسید و ارزش معاملات به ۱,۵۶۶,۸۴۷.۴۷۲ میلیارد تومان و حجم معاملات به ۱۲.۸۲۸ میلیارد سهم رسید.

نمادهای اثرگذار و پرتراکنش فرابورس

در میان نمادهای فرابورسی، مارون با قیمت پایانی ۵۸,۸۰۰ ریال و اثر ۶۹.۱۲ واحد بیشترین نقش را در رشد شاخص کل فرابورس داشت.

پس از آن، نمادهای آریا، کگهر و فزر به ترتیب اثرات مثبت ۶۵.۷۵ واحد، ۴۳.۷۱ واحد و ۲۸.۵۲ واحد بر شاخص ثبت کردند.

بر اساس تعداد معاملات، نماد کوچین با ثبت ۱۱۵,۱۱۶ معامله پرتراکنش‌ترین نماد فرابورس در معاملات امروز بود.

نمادهای زفارس با ۱۴,۶۹۶ معامله و پتوسعه با ۱۲,۱۲۸ معامله در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

ورود نقدینگی و وضعیت صف‌ها

بررسی جریان نقدینگی در بازار امروز نشان می‌دهد که ۱,۴۴۷ میلیارد تومان ورود پول حقیقی از محل فروش حقوقی‌ها ثبت شده است.

در مقابل، ۲,۹۹۷ میلیارد تومان خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت به ثبت رسید که می‌تواند نشان‌دهنده افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران باشد.

در پایان معاملات، ۲۸۲ نماد با صف خرید به ارزش ۱,۶۹۱ میلیارد تومان و تنها ۲۳ نماد با صف فروش به ارزش ۱۳۶ میلیارد تومان مواجه بودند.

همچنین ۲۶۱ نماد مثبت بدون صف و ۱۰۶ نماد منفی بدون صف در تابلوی معاملات دیده شد.

سرانه خرید حقیقی‌ها ۶۹.۷ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی‌ها ۲۶.۹ میلیون تومان گزارش شد که برتری تقاضا نسبت به عرضه را نشان می‌دهد.