روز پرنوسان بازار سرمایه؛ ضرب شست خریداران سهام به فروشندگان عجول

به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴، معاملات بورس اوراق بهادار تهران در حالی به پایان رسید که بازار سهام روزی پرنوسان را پشت سر گذاشت و پس از افت محسوس در ساعات ابتدایی، با بازگشت قدرتمند تقاضا، شاخص کل توانست مسیر صعودی خود را بازیابد و در محدوده بالاتری نسبت به ابتدای روز متوقف شود.
نوسان پرقدرت شاخص کل از کف تا سقف روزانه
در جریان معاملات امروز، شاخص کل بورس تهران ابتدا با افزایش فشار عرضهها تا سطح ۳,۵۹۹,۲۲۹.۷۶ واحد عقبنشینی کرد که بهعنوان کمترین مقدار روزانه ثبت شد. با این حال، از میانه معاملات و همزمان با تقویت سمت تقاضا، روند بازار تغییر کرد و شاخص کل با بازگشتی قدرتمند، تا بیشترین مقدار روزانه ۳,۶۵۶,۰۹۰.۸۰ واحد پیش رفت.
در نهایت، شاخص کل در پایان معاملات با افزایش ۲۷,۷۲۰.۷۱ واحد نسبت به روز کاری قبل، روی عدد ۳,۶۵۶,۰۸۶.۰۳ واحد ایستاد که نشاندهنده برتری خریداران در جمعبندی معاملات روز است.
رشد همزمان شاخص هموزن و شاخصهای قیمتی
شاخص کل هموزن که وضعیت کلی نمادها را بدون اثرگذاری وزن شرکتهای بزرگ نشان میدهد، امروز با افزایش ۶,۹۰۴.۱۱ واحد به سطح ۱,۰۲۳,۲۶۰.۶۹ واحد رسید. این موضوع بیانگر آن است که علاوه بر نمادهای شاخصساز، بخش قابل توجهی از سهام کوچک و متوسط بازار نیز با افزایش تقاضا همراه شدند.
همچنین شاخص قیمت وزنی ارزشی با افزایش ۴,۸۷۲.۶۲ واحد در سطح ۶۴۲,۶۴۹.۶۴ واحد قرار گرفت و شاخص قیمت هموزن نیز با افزایش ۳,۴۳۹.۷۵ واحد به عدد ۵۰۹,۸۰۶.۶۱ واحد رسید.
در همین حال، شاخص آزاد شناور با وجود نوسانات در طول بازار، در پایان معاملات ۶,۷۴۷.۳۹ واحد افزایش یافت و به سطح ۴,۶۰۳,۰۶۱.۶۱ واحد رسید.
ارزش بازار و آمار معاملات بورس تهران
ارزش روز بازار بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز به ۱۰۸,۹۴۴,۶۴۶.۴۶۸ میلیارد تومان رسید.
در این روز، ۹۳۴,۶۳۸ معامله در بازار نقدی بورس تهران به ثبت رسید که ارزش کل این معاملات به ۲۵۷,۰۶۰.۸۸۱ میلیارد تومان و حجم آنها به ۴۷.۵۵۰ میلیارد سهم رسید. این ارقام حاکی از افزایش قابل توجه تحرک معاملهگران و دادوستدهای فعال در بازار امروز است.
نمادهای اثرگذار بر شاخص کل
بررسی نمادهای اثرگذار نشان میدهد که نماد وامید با قیمت پایانی ۵,۶۷۰ ریال بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشت و به میزان ۱۸,۰۸۷.۲۱ واحد شاخص را تقویت کرد.
در مقابل، نماد فارس با قیمت پایانی ۱۰,۲۴۰ ریال و اثر منفی ۶,۳۷۲.۸۷ واحد بیشترین فشار کاهشی را بر شاخص کل وارد کرد.
همچنین نماد فولاد با قیمت پایانی ۳,۶۶۹ ریال و اثر ۳,۸۲۳.۷۲ واحد و نماد نوری با اثر ۲,۲۷۴.۱۱ واحد از دیگر نمادهای مهم در سمت رشد شاخص بودند.
در این میان، نماد پارسان نیز با اثر منفی ۳,۰۰۲.۱۲ واحد بخشی از رشد شاخص را خنثی کرد.
پرتراکنشترین نمادهای بورس تهران
بر اساس تعداد معاملات، نماد داترا با ثبت ۱۳۸,۳۰۶ معامله پرتراکنشترین نماد بازار امروز بود. پس از آن، نماد وبملت با ۳۹,۱۲۹ معامله و نماد وتجارت با ۳۴,۷۸۶ معامله در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
نمادهای مهرگان، خودرو، فولاد و وبصادر نیز هر یک بیش از ۱۳,۰۰۰ معامله را ثبت کردند که تمرکز بالای معاملات در گروههای مالی، بانکی و خودرویی را نشان میدهد.
وضعیت فرابورس ایران در پایان معاملات
در بازار فرابورس ایران نیز شاخصها روندی صعودی را تجربه کردند. شاخص کل فرابورس در پایان معاملات با افزایش ۳۴۸.۰۷ واحد به سطح ۳۰,۹۳۴.۴۷ واحد رسید.
ارزش بازار اول و دوم فرابورس معادل ۱۷,۰۴۰,۱۰۳.۵۸۲ میلیارد تومان و ارزش بازار پایه برابر با ۳,۹۴۷,۳۲۵.۲۹۰ میلیارد تومان گزارش شد.
در این بازار، ۵۱۲,۰۵۱ معامله انجام شد و ارزش معاملات به ۱,۴۳۹,۷۹۱.۰۷۷ میلیارد تومان و حجم معاملات به ۱۸.۶۶۲ میلیارد سهم رسید.
نمادهای اثرگذار و پرتراکنش فرابورس
در میان نمادهای فرابورسی، مارون با قیمت پایانی ۶۰,۵۵۰ ریال و اثر ۷۳.۰۷ واحد بیشترین نقش را در رشد شاخص کل فرابورس ایفا کرد. نمادهای کگهر، بپاس و آریا نیز به ترتیب اثرات ۵۱.۷۴ واحد، ۳۳.۸۲ واحد و ۳۱.۲۱ واحد بر شاخص داشتند.
از نظر تعداد معاملات، نماد کوچین با ۳۶,۷۷۲ معامله پرتراکنشترین نماد فرابورس بود و پس از آن فزر با ۲۷,۰۸۸ معامله و زفارس با ۲۰,۳۱۰ معامله قرار گرفتند.
جریان نقدینگی و وضعیت صفهای خرید و فروش
بررسی آمار پولی بازار نشان میدهد که امروز ۱,۱۴۴ میلیارد تومان ورود نقدینگی از محل فروش حقوقیها ثبت شد. در مقابل، ۴۲۳ میلیارد تومان خروج نقدینگی از صندوقهای درآمد ثابت به وقوع پیوست.
در پایان معاملات، ۲۳۴ نماد با صف خرید به ارزش ۱,۴۰۱ میلیارد تومان و ۳۶ نماد با صف فروش به ارزش ۱۵۶ میلیارد تومان مواجه بودند.
همچنین ۲۱۹ نماد مثبت بدون صف و ۱۸۶ نماد منفی بدون صف در تابلو معاملات مشاهده شد.
سرانه خرید حقیقیها ۶۹.۵ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقیها ۲۲.۷ میلیون تومان گزارش شد که برتری محسوس تقاضا نسبت به عرضه را تأیید میکند.
