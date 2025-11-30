رشد ۱۴۳۰ واحدی شاخص کل؛ بورس تهران از دم تیغ برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴، بازار سهام در حالی به کار خود پایان داد که سناریوی صبح امروز درباره واکنش شاخص کل به محدوده سقف تاریخی شکسته‌شده، دقیقاً مطابق پیش‌بینی‌ها جلو رفت و شاخص پس از سقوط اولیه به کف روزانه، با حمایت پرقدرت بازارساز ورق را برگرداند و در نهایت سبز بسته شد. این رفتار امروز نه تنها اهمیت محدوده سقف شکسته‌شده را دوباره برجسته کرد بلکه سناریوی دیدار خداحافظی را در موقعیت بسیار جدی‌تری قرار داد؛ سناریویی که اگر تا پایان هفته ادامه یابد می‌تواند جهت روزهای آینده بازار را تعیین کند.

بازار امروز در شرایطی آغاز شد که شاخص کل پس از ثبت سقف جدید ۳,۳۱۳,۰۰۰ واحدی طی دو روز چهارشنبه و شنبه نزدیک به ۴۲,۰۰۰ واحد عقب‌نشینی کرده بود و همه نگاه‌ها به واکنش امروز شاخص در مرز سقف شکسته‌شده دوخته شده بود. افت‌های اخیر همزمان با کاهش ارزش معاملات خرد و ادامه خروج نقدینگی حقیقی باعث شده بود حساسیت نسبت به روز معاملاتی امروز به اوج برسد؛ اما در نهایت بازار رفتاری نشان داد که برای بخش مهمی از فعالان خوشایند و امیدبخش بود.

نوسان شدید شاخص؛ سقوط تا کف روزانه و بازگشت درخشان

شاخص کل در ابتدای معاملات با فشار فروش روبه‌رو شد و تا کف ۳,۲۵۹,۴۲۸.۵۷ واحد پایین رفت؛ کاهشی بیش از ۱۵,۰۰۰ واحدی نسبت به عدد پایانی دیروز. اما از میانه معاملات با ورود بازارساز، افزایش سمت تقاضا و کاهش فشار فروش، روند بازار تغییر کرد و یک بازگشت پرقدرت شکل گرفت.

این بازگشت آن‌قدر ادامه یافت که شاخص نه تنها افت اولیه را جبران کرد بلکه با رشد ۱,۴۳۰.۳۲ واحدی معادل ۰.۰۴ درصد در عدد ۳,۲۷۴,۴۷۳.۰۹ واحد بسته شد. این تغییر جهت سریع و کم‌سابقه نشان داد که اراده بازارساز برای حفظ شاخص در محدوده سقف شکسته‌شده کاملاً جدی است و جریان نقدینگی در ساعات پایانی به وضوح رنگ صعودی گرفت.

نمودار زیر این تغییرات را به خوبی نشان می‌دهد.

شاخص آزاد شناور نیز با افزایش ۹۷۸.۸۹ واحدی در عدد ۴,۱۴۸,۸۲۴.۳۷ ایستاد. با این حال شاخص هم‌وزن امروز تحت فشار باقی ماند و با افت ۹۱۶.۸۰ واحدی معادل ۰.۱۰ درصد عدد ۹۳۷,۴۷۰.۴۷ را ثبت کرد. اختلاف روند میان شاخص کل و هم‌وزن بار دیگر نشان داد که امروز بیشتر حمایت‌ها در نمادهای بزرگ متمرکز بوده و بار اصلی بازگشت بازار را نمادهای شاخص‌ساز بر دوش کشیدند.

ارزش معاملات هنوز کافی نیست

ارزش معاملات خرد که صبح فقط ۳,۲۲۸ میلیارد تومان بود، در پایان بازار به ۸,۸۰۷ میلیارد تومان رسید؛ جهشی قابل توجه اما همچنان کمتر از سطح مطلوب ۱۰,۰۰۰ تا ۱۲,۰۰۰ میلیارد تومان.

خروج نقدینگی حقیقی از سهام نیز به ۵۶۰ میلیارد تومان رسید و خروج از صندوق‌های درآمد ثابت به ۱,۶۱۵ میلیارد تومان افزایش یافت. این حفظ روند خروج در هر دو کانال نشان می‌دهد که انتظارات تورمی هنوز بالاست و مقصد عمده نقدینگی، صندوق‌های طلاست.

صف‌ها، نمادهای مثبت و رفتار حقیقی‌ها

۱۱۷ نماد در صف خرید و ۶۶ نماد در صف فروش قرار داشتند. ارزش صف‌های خرید ۱,۱۶۶ میلیارد تومان و صف‌های فروش ۳۹۵ میلیارد تومان بود. تعداد نمادهای مثبت بدون صف ۲۰۱ نماد و نمادهای منفی بدون صف ۲۸۴ نماد گزارش شد.

سرانه خرید حقیقی‌ها ۵۲.۶ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی‌ها ۴۲.۷ میلیون تومان بود؛ اعدادی که نشان می‌دهد سمت خرید حقیقی‌ها تقویت شده، هرچند خروج پول همچنان برقرار است.

پرتراکنش‌ها؛ صدرنشینی دوباره داترا و رقابت سنگین خودرو و فولاد

در بورس، پرتراکنش‌ترین نماد امروز داترا با ۲۹,۰۳۵ معامله بود. پس از آن:

وبملت با ۱۹,۲۷۲ معامله

با معامله خودرو با ۱۵,۶۰۵ معامله

معامله فولاد با ۱۵,۵۹۳ معامله

معامله ذوب با ۱۲,۰۷۴ معامله

در صدر دیگر نمادهای پرتراکنش قرار گرفتند.

در اثرگذاری بر شاخص، فملی با تأثیر مثبت ۲,۱۱۶.۳۸ واحدی و شپدیس با ۱,۷۴۵.۵۱ واحد بیشترین نقش افزایشی را داشتند. در سوی مقابل، فولاد با تأثیر منفی ۱,۳۱۰.۱۴ واحدی بیشترین نقش کاهنده را ثبت کرد.

بررسی بازار فرابورس

شاخص کل فرابورس با رشد ۹۳.۶۲ واحدی معادل ۰.۳۳ درصد در عدد ۲۸,۷۶۸.۰۸ ایستاد. بازار اول با رشد ۹۳.۰۱ واحدی و بازار دوم با افزایش ۲۴.۳۳ واحدی روزی مثبت را پشت سر گذاشتند.

در فرابورس نیز زفارس با ۲۰,۰۴۰ معامله، کوچین با ۱۶,۴۴۷ معامله و پتوسعه با ۶,۹۴۸ معامله پرتراکنش‌ترین نمادها بودند.

بازار امروز یکی از مهم‌ترین آزمون‌های تکنیکال هفته‌های اخیر را پشت سر گذاشت؛ آزمونی که در آن شاخص ابتدا تا کف روزانه سقوط کرد اما سپس با حمایت مشخص بازارساز، تقاضا تقویت شد و شاخص توانست سبز بسته شود.

امروز بازار نشان داد که محدوده سقف شکسته‌شده برای بازیگران اصلی بازار اهمیت بالایی دارد و اراده برای جلوگیری از ریزش بیشتر جدی است. اگر این روند حمایتی تا پایان هفته ادامه پیدا کند، سناریوی دیدار خداحافظی می‌تواند به سناریوی بازگشت پایدار شاخص تبدیل شود. با این حال، شرط قطعی آن احیای ارزش معاملات خرد و کاهش خروج نقدینگی حقیقی خواهد بود.