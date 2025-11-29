به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴، آخرین ساعت معاملات نخستین روز هفته در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران با غلبه فشار فروش و بسته شدن کندل روزانه در محدوده منفی همراه شد؛ سناریوی «دیدار خداحافظی با سقف شکسته شده» که صبح امروز به آن اشاره شده بود، اکنون با تضعیف تقاضا و افت ارزش معاملات خرد وارد مرحله حساس خود شده است.

افت شاخص‌ها در پایان بازار

شاخص کل با کاهش ۹۳۷۱.۱۲ واحدی، افت ۰.۲۹ درصدی را ثبت کرد و در عدد ۳ میلیون و ۲۷۲ هزار ۹۸۱.۴۷ واحد ایستاد. شاخص کل هم‌وزن نیز ۲ هزار و ۷۱۱.۲۹ واحد پایین آمد و به سطح ۹۳۸ هزار و ۳۸۳.۵۶ واحد رسید. شاخص آزاد شناور با افت ۹ هزار ۵۴۱.۱۱ واحدی معادل ۰.۲۳ درصد، عدد ۴ میلیون و ۱۴۷ هزار ۸۰۶.۸۹ را نشان داد. بازار اول با کاهش ۸ هزار ۸۳۶.۸۰ واحد (۰.۳۴ درصد) و بازار دوم با افت ۱۲ هزار ۹۱۶.۱۴ واحد (۰.۲۲ درصد) بسته شدند.

بیشترین تأثیر مثبت بر شاخص را «فملی» با ۸ هزار و ۴۵۸.۹۹ واحد و «فارس» با ۸ هزار و ۵۶.۱۸ واحد داشتند، در حالی که «شپنا» (۲۴۷۵.۷۶)، «نوری» (۲۴۱۶.۸۶)، «وبملت» (۲۳۱۵.۳۱)، «شبندر» (۱۷۶۰.۵۱) و «شتران» (۱۵۵۷.۴۳) بیشترین نقش منفی را ایفا کردند.

ارزش معاملات و نقدینگی؛ هشدار جدی برای روزهای آینده

ارزش معاملات خرد امروز به ۹,۹۰۹ میلیارد تومان رسید؛ فاصله معنادار با سطح حیاتی ۱۰ تا ۱۲ همت که صبح امروز بر ضرورت آن تاکید شده بود. خروج ۵۸۲ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از سهام (خرید حقوقی‌ها) و خروج ۱,۹۷۰ میلیارد تومان از صندوق‌های درآمد ثابت تصویری دوگانه ایجاد کرد؛ خروج سنگین از صندوق‌های کم‌ریسک با خروج نقدینگی از سهام همخوانی ندارد و احتمالاً مقصد اصلی این نقدینگی صندوق‌های طلا یا سایر بازارهای موازی است. چنین رفتاری معمولاً بازتاب پیش‌بینی کاهش جذابیت بورس در کوتاه‌مدت و افزایش انتظارات تورمی است.

صف‌ها و نسبت تقاضا به عرضه

در معاملات پایانی، ۸۸ نماد در صف خرید با مجموع ارزش ۹۲۵ میلیارد تومان و ۱۲۴ نماد در صف فروش با ارزش ۵۳۰ میلیارد تومان قرار داشتند. تعداد نمادهای مثبت بدون صف تنها ۱۵۱ و نمادهای منفی بدون صف ۲۷۲ بود؛ آماری که نسبت تقاضا به عرضه را به‌وضوح به نفع عرضه سنگین‌تر نشان می‌دهد.

سرانه خرید حقیقی‌ها ۵۱.۷ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی‌ها ۴۸.۵ میلیون تومان بود؛ هرچند این اختلاف جزئی به نفع خریداران است، اما تأثیرگذاری آن در برابر افت کلی ارزش معاملات ناچیز است.

پرتراکنش‌ها؛ خودرو همچنان صدرنشین

در بورس، «خودرو» با ۲۳۰۶۶ معامله و ارزش ۱۸۹۱.۱۵۸ میلیارد تومان بیشترین فعالیت را داشت، سپس «وبملت» با ۲۱۵۲۸ معامله و ارزش ۲۵۶۵.۱۲۰ میلیارد تومان و «ذوب» با ۲۰۱۹۸ معامله و ارزش ۱۲۵۱.۷۳۹ میلیارد تومان قرار گرفتند. نمادهای «فملی»، «شبندر» و «شپنا» نیز در جمع پرتراکنش‌ها بودند.

در فرابورس، «زفارس» با ۱۶۱۲۵ معامله و «کوچین» با ۱۲۵۱۹ معامله صدرنشین بودند. «پتوسعه»، «فزر» و «شصدف» نیز در میان نمادهای پرتراکنش این بازار دیده می‌شوند.

وضعیت شاخص‌های فرابورس

شاخص کل فرابورس با افت ۳۳.۴۴ واحدی (۰.۱۲ درصد) به عدد ۲۸۶۷۴.۰۹ رسید. شاخص هم‌وزن فرابورس نیز کاهش ۹۰.۹۰ واحدی (۰.۰۶ درصد) را ثبت کرد و در سطح ۱۶۱۰۷۶.۵۴ ایستاد. بازار اول فرابورس تنها شاخص سبز بود و با رشد ۷۰.۲۹ واحدی (۰.۶۳ درصد) بسته شد.

مسیر امروز بازار نشان داد که پس از شکست سقف تاریخی در هفته گذشته، بورس اکنون درگیر نوسان و فشار عرضه در محدوده سقف شکسته‌شده است. کاهش ارزش معاملات خرد، خروج سنگین نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت و همزمان خروج نقدینگی از سهام، احتمال تشدید عرضه در روزهای آتی را بالا برده است.

با توجه به الگوی امروز، ادامه روند صعودی تنها در صورت احیای ارزش معاملات به بالای ۱۰ تا ۱۲ همت، تقویت سمت تقاضا و کاهش خروج نقدینگی حقیقی ممکن خواهد بود؛ در غیر این صورت، سناریوی اصلاح و بازگشت به سطوح پایین‌تر پررنگ‌تر می‌شود.

شاید بتوان مدعی شد فردا به جرأت یکی از سرنوشت‌سازترین روزهای بازار است که ادامه مسیر شاخص را تا حد بسیار بالایی مشخص خواهد کرد.