به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴، بازار سهام در نخستین ساعت دادوستدهای روز با رفتاری پرنوسان اما امیدوارکننده دنبال شد؛ رفتاری که پس از افت‌های ۲ روز گذشته و برخورد مجدد شاخص کل با محدوده سقف تاریخی شکسته شده، اهمیت آن برای تعیین ادامه مسیر بازار ۲ چندان است. شاخص کل که پس از ثبت رکورد ۳,۳۱۳,۰۰۰ واحدی و جهش ۴۶,۰۰۰ واحدی بالاتر از سقف ۱۲ آبان، طی دو روز اخیر نزدیک به ۴۲,۰۰۰ واحد عقب‌نشینی کرده بود، امروز در جریان معاملات ابتدایی بار دیگر تحت تأثیر عرضه‌های سنگین قرار گرفت اما با حمایت محسوس بازارساز توانست بخش مهمی از افت را جبران کند و از کف روزانه فاصله بگیرد.

نمودار زیر این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد.

این رفتار در شرایطی رخ می‌دهد که طی هفته‌های اخیر کاهش مداوم ارزش معاملات خرد نگرانی از تضعیف تقاضا را افزایش داده است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان تنها با بازگشت ارزش معاملات به بالای کانال ۱۰,۰۰۰ تا ۱۲,۰۰۰ میلیارد تومان و تقویت قدرت خریداران می‌تواند مسیر صعودی بازار را پایدار کند. با این حال، واکنش امروز شاخص به محدوده سقف شکسته شده می‌تواند برای تحلیل مسیر روزهای آینده حیاتی باشد؛ زیرا بازار اکنون وارد مرحله‌ای شده که به آن دیدار خداحافظی با سقف شکسته شده گفته می‌شود و پایداری یا شکست این محدوده تعیین می‌کند آیا شاخص در مسیر اصلاح عمیق قرار می‌گیرد یا هنوز فرصت ادامه روند صعودی باقی است.

وضعیت شاخص‌ها؛ جبران بخشی از افت با حمایت بازارساز

شاخص کل در ساعت ۱۰:۱۵ با عدد ۳,۲۶۴,۳۲۶.۴۶ ثبت شد که نسبت به روز گذشته ۸,۷۱۶.۱۱ واحد کاهش داشته است. این کاهش معادل ۰.۲۷ درصد است. شاخص کل در پایین‌ترین سطح خود به عدد ۳,۲۵۹,۴۲۸.۵۷ رسیده بود اما با تحریک تقاضا بخشی از افت را جبران کرد و دوباره به کانال ۳,۲۶۴,۰۰۰ واحد برگشت؛ نشانه‌ای روشن از ورود بازارساز و افزایش آرام ولی پیوسته تقاضای مؤثر.

شاخص هم‌وزن نیز با ثبت عدد ۹۳۷,۴۶۸.۹۸ افت ۹۱۸.۶۸ واحدی یا معادل ۰.۱۰ درصد را نشان می‌دهد. شاخص آزاد شناور ۴,۱۳۴,۶۷۴.۹۷ را ثبت کرد که کاهش ۱۳,۱۶۹.۴۱ واحدی معادل ۰.۳۲ درصد را نشان می‌دهد. بازار اول با کاهش ۵,۵۰۳.۹۸ واحد و بازار دوم با افت ۲۰,۳۷۴.۸۴ واحد همراه بودند.

رفتار پرنوسان شاخص‌ها در ساعت اول معاملات در حالی شکل گرفت که بازار پس از افت شدید دو روز اخیر انتظار واکنشی جدی در محدوده سقف شکسته شده داشت و روند بازگشت امروز این سناریو را تقویت کرده است.

ارزش معاملات خرد؛ خروج نقدینگی حقیقی ادامه دارد

ارزش معاملات خرد تا این لحظه به ۳,۲۲۸ میلیارد تومان رسیده است؛ عددی همچنان پایین و کمتر از سطح مطلوب ۱۰,۰۰۰ تا ۱۲,۰۰۰ میلیارد تومان. خروج نقدینگی حقیقی از سهام نیز ۲۳۰ میلیارد تومان گزارش شده که بار دیگر نشان می‌دهد فشار فروش حقیقی‌ها هنوز آرام نشده است. افزون بر این، ۶۸۴ میلیارد تومان خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت ثبت شد؛ رفتاری که در هر دو حالت، چه مقصد آن بازارهای موازی مانند طلا باشد و چه صندوق‌های سهامی، نشان‌دهنده کاهش جذابیت بازار در اثر انتظار تورمی است.

با توجه به اینکه خروج از صندوق‌های درآمد ثابت با خروج نقدینگی از سهام همراه شده است، به نظر می‌رسد مقصد اصلی این نقدینگی بیشتر صندوق‌های طلاست که طی روزهای اخیر با ورود قابل توجه سرمایه همراه بوده‌اند.

صف‌های خرید و فروش و وضعیت نمادها

در نیمه نخست معاملات امروز، ۷۴ نماد در صف خرید قرار گرفتند که ارزش مجموع این صف‌ها ۱,۸۲۶ میلیارد تومان است. در مقابل، ۶۰ نماد در صف فروش قرار دارند که مجموع ارزش آن‌ها ۵۳۷ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

تعداد نمادهای مثبت بدون صف ۲۰۷ نماد و نمادهای منفی بدون صف ۳۲۶ نماد بوده است؛ آماری که نشان می‌دهد هنوز فشار عرضه در کلیت بازار بالاتر است اما ورود تقاضا در سطوح حمایتی محسوس شده و مانع از تعمیق افت شاخص شده است.

سرانه خرید حقیقی‌ها ۴۴.۶ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی‌ها ۳۹.۶ میلیون تومان است. هرچند اختلاف این دو عدد مثبت است اما کافی نیست و فقط می‌تواند نشانه‌ای از شروع بازگشت تدریجی تقاضا تلقی شود.

پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس؛ صدرنشینی داترا

در بورس، نماد داترا با ۲۲,۳۵۸ معامله پرتراکنش‌ترین نماد ساعت اول شد و ارزش ۳۹.۷۳۸ میلیارد تومان را ثبت کرد. پس از آن:

نماد ذوب با ۶,۵۶۹ معامله

وبملت با ۶,۴۴۷ معامله

خودرو با ۶,۳۵۰ معامله

فولاد با ۵,۶۳۳ معامله

در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

در میان اثرگذاران شاخص، فولاد با تأثیر منفی ۲,۸۷۲.۲۲ واحدی بیشترین نقش کاهنده را داشته و شپدیس با ۱,۵۱۵.۷۳ واحد مؤثرترین نماد مثبت بوده است.

فرابورس؛ آغاز سبزتر از بورس

در بازار فرابورس، شاخص کل با ثبت ۲۸,۷۲۲.۳۹ رشد ۴۷.۹۴ واحدی معادل ۰.۱۷ درصد را نشان می‌دهد. شاخص هم‌وزن فرابورس نیز با افزایش ۱۵۱.۰۹ واحد همراه شده است. بازار اول با رشد قابل توجه ۸۸.۵۵ واحدی و بازار دوم با رشد ۴.۸۴ واحد همراه بودند؛ نشانه‌ای از شروع نسبتاً بهتر فرابورس نسبت به بورس.

پرتراکنش‌ترین نمادهای فرابورس عبارت‌اند از:

زفارس با ۹,۹۵۷ معامله

کوچین با ۷,۶۴۹ معامله

پتوسعه با ۲,۸۲۱ معامله

در اثرگذاری‌ها نیز فزر با تأثیر مثبت ۲۷ واحدی بیشترین نقش را داشته و مارون با تأثیر منفی ۵.۶۶ واحدی بیشترین نقش کاهنده بر شاخص فرابورس را ثبت کرد.

چشم‌انداز

بازار امروز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ در شرایطی آغاز شد که شاخص کل پس از برخورد با سقف تاریخی و افت دو روزه، اکنون بار دیگر به محدوده‌های حمایتی مهم رسیده است. واکنش شاخص به این سطح تاکنون مثبت بوده و جبران بخشی از افت روزانه در ساعت اول نشان می‌دهد بازارساز با قدرت بیشتری وارد شده و اجازه تداوم فشار عرضه را نداده است.

اگر این حمایت تا پایان امروز استمرار داشته باشد، سناریوی دیدار خداحافظی با سقف شکسته شده نه تنها تقویت می‌شود بلکه ممکن است مقدمه‌ای برای یک بازگشت پایدارتر در روزهای آینده باشد. با این حال، ادامه مسیر به احیای ارزش معاملات خرد و کاهش خروج نقدینگی حقیقی وابسته خواهد بود؛ دو متغیری که در صورت عدم تقویت، توان خنثی‌سازی فشار فروش را نخواهند داشت.