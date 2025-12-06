بابایی: یزد باید به قطب نوآوری، فناوری و هوش مصنوعی کشور تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی، شامگاه شنبه در نشست شورای فناوری اطلاعات و نوآوری استان (نوفاد) که با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور برگزار شد ضمن تبریک ایام خجسته میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز دانشجو، بر لزوم تغییر رویکرد توسعه صنعتی استان از صنایع سنگین به سمت اقتصاد دانشبنیان و بهرهوری تأکید کرد.
استاندار یزد با اشاره به ظرفیتهای صنعتی استان، بیان کرد: یزد در حوزههای کاشی و سرامیک، نساجی و تولید محصولات فولادی از استانهای برتر کشور است و در بخش کشاورزی نیز با وجود محدودیتهای آبی با بهره وری آب در اختیار خود، در کشتهای گلخانهای رتبههای اول تا سوم کشوری را کسب کرده است. همچنین استان با داشتن ۳۵۰۰ واحد صنعتی و ۶۷۰۰ واحد معدنی، یک استان معدنی شاخص محسوب میشود.
بابایی با بیان اینکه سرانه سرمایهگذاری استان در سالهای گذشته در کشور جایگاه اول را داشته است، افزود: اکنون دیگر توسعه صنایع آلاینده مانند فولاد، کاشی و آجر جدید، نه تنها کمکی به حل مشکلات کمآبی و آلودگی یزد نمیکند، بلکه بر این معضلات دامن میزند؛ حتی سرمایهگذاران و اتاق بازرگانی نیز خواهان جلوگیری از سرمایه گذاری جدید در این صنایع هستند.
استاندار یزد به تدوین برنامه توسعه پیشرفت استان با عنوان «یزد پایدار» اشاره کرد و گفت: همسو با برنامه هفتم توسعه و پیشبینیهای کلان کشور مبنی بر تأمین حدود ۳ درصد رشد ناخالص کشور از محل بهرهوری، ما نیز باید یزد را بر پایه بهرهوری توسعه دهیم و از ظرفیت عظیم منابع انسانی متخصص و قدرتمند استان برای ارتقا بهرهوری صنایع موجود استفاده کنیم.
وی با انتقاد از خامفروشی، آمار صادرات محصولات خام فولادی سنگ آهن، گندله و کنسانتره و در مقابل واردات محصولات نهایی فولادی و قطعات خودرویی بیان کرد: این امر نشاندهنده ارزش افزوده از دست رفته است. ما باید خامفروشی را در جایی متوقف کنیم.
استاندار یزد تصریح کرد: با کمک معاونت علمی ریاست جمهوری، یزد به یکی از قطبهای نوآوری، فناوری، هوشمندی و هوش مصنوعی کشور تبدیل شود.
وی راهبردهای این امر را که در استان ابلاغ کرده و شامل اولویتدهی به تخصیص سیاستهای تشویقی و تسهیلاتی به شرکتهای دانشبنیان، خلاق و فناور، رشد کمی و کیفی تعداد فعالین، شرکتها و محصولات نوآورانه، تسهیل و ترویج همکاری بین زیستبوم نوآوری شامل افراد، دانشگاهها، دولت و صنایع و توسعه پارکها بر اساس نوآوری و ارائه مجتمعهای مالی برای حمایت از این بخش عنوان کرد.
نظر شما