محبی:طرح های پژوهشی دانشگاه هایتک کرمان برای حل مسائل استانی و ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محبی، ظهر چهارشنبه در نشست خبری با بیان اینکه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان در جمع ۱۰ دانشگاه برتر کشور قرار دارد گفت: این دانشگاه تنها دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کشور است که به‌طور کامل بر آموزش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در حوزه‌های فنی و مهندسی متمرکز شده است.

وی افزود: این واحد دانشگاهی با تمرکز بر پژوهش‌های کاربردی، ارتباط نزدیک با صنعت و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، خود را به‌عنوان یکی از بازیگران علمی نو ظهور کشور معرفی کرده است.

محبی، تصریح کرد: این مجموعه در دهه ۷۰ با هدف راه‌اندازی یک مرکز بین‌المللی پژوهشی شکل گرفت و با چهار پژوهشکده تخصصی در حوزه‌های انرژی، علوم محیطی، فوتونیک و فناوری اطلاعات فعالیت خود را آغاز کرد، به گونه‌ای که اکنون ۷۰ عضو هیئت علمی پژوهشی و ۳۵ نیروی غیر هیئت علمی در آن مشغول به کار هستند.

وی افزود: در حال حاضر ۱۵۳ عضو هیئت علمی داریم و دانشگاه در بیش از ۶۰ گرایش کارشناسی ارشد و ۵ گرایش دکترا دانشجو می‌پذیرد.

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان گفت: سرانه تولید مقاله اعضای هیئت علمی این دانشگاه ۲.۳ مقاله بوده که بالاتر از میانگین کشوری است.

محبی، افزود: بر اساس رتبه‌بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دانشگاه هایتک کرمان در سال ۲۰۲۴ در میان ۸۱ دانشگاه ایرانی حاضر در رتبه‌بندی کشورهای اسلامی، از نظر شاخص آموزش، رتبه چهارم کشور و رتبه ۳۲ در سطح جهانی را به دست آورده است.

وی با بیان اینکه در کنار فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، پارک علم و فناوری وابسته به دانشگاه نیز نقش پررنگی در توسعه نوآوری دارد ادامه داد: اکنون تعداد ۴۹ شرکت دانش‌بنیان و در مجموع ۲۴۰ شرکت فناور در این پارک فعال هستند، به گونه‌ای که فروش شرکت‌های مستقر در پارک در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به حدود ۷.۵ همت رسیده و نزدیک به ۷۵ هزار یورو صادرات ثبت شده است.

وی افزود: این شرکت‌ها در حوزه‌هایی چون پزشکی، نرم‌افزار، صادرات محصولات کشاورزی مانند قهوه و فناوری‌های پیشرفته صنعتی فعالیت دارند.

رئیس دانشگاه هایتک کرمان با اشاره به رویکرد مسئله‌محور پژوهش‌ها گفت: تمام پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی این دانشگاه در راستای حل مسائل واقعی استان کرمان و کشور تعریف می‌شوند.

محبی، افزود: این دانشگاه اکنون حدود ۶۵۰ دانشجو و نزدیک به ۲۸۰۰ فارغ‌التحصیل دارد که ۸۰ درصد آن‌ها جذب صنایع استان و کشور شده‌اند.

وی ادامه داد: درآمد دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان از محل پژوهش‌های صنعتی اکنون به ۲۰ میلیارد تومان رسیده و بر اساس هدف‌گذاری باید تا سال ۱۴۰۷ به ۵۰ میلیارد تومان افزایش یابد.