رقابت ۲۰۰ آتش نشان معدنی کشور در گهر پارک سیرجان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هجدهمین المپیاد آتش نشانی معادن کشور با حضور نزدیک به ۲۰۰ آتش نشان در قالب ۳۰ تیم از شرکت‌های معدنی و صنعتی سراسر کشور به میزبانی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در دهکده تفریحی و گردشگری گهر پارک سیرجان آغاز شد.

در این المپیاد آتش نشانان طی ۳ روز از دهم تا دوازدهم آذر و در ۵ مرحله فنی و تخصصی به رقابت می‌پردازند تا در نهایت تیم‌های برتر این دوره معرفی شوند.

مراسم افتتاحیه این المپیاد صبح دوشنبه ۱۰ آذر با رژه تیم‌های شرکت کننده و با سخنرانی مدیر ایمنی شرکت ایمپاسکو، قائم مقام مدیر عامل شرکت گل گهر و فرماندار سیرجان برگزار و آتش نشانان رقابت خود را آغاز کردند.