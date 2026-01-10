به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره وجود محدودیت‌ها و برخی مشکلات در راستای اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن گفت: آمار پیشرفت فیزیکی پروژه‌های از شهریور سال گذشته تا به امروز از ۱۸ درصد به حدوداً ۳۷ درصد رسید.

وی افزود: پروژه مسکن مهر باقیمانده به ویژه در شهر جدید پردیس باید در سه ماهه پایانی سال با استفاده از ظرفیت بند پ در اتمام و رفع نواقص موجود نهایت تلاش را داشته باشند، همه شهرها خصوصاً شهرهای میانی به سمت پایین باید تلاش بیشتری در حوزه تأمین بودجه، تحقق درآمد نقدی و تهاتر داشته و گزارش آن را تا ماه آینده به ستاد گزارش دهند.

ملکی بیان کرد: این شهرها می‌توانند با افزایش تعداد فراخوان و استفاده از بند (پ) نسبت به این حوزه اقدام کنند. همچنین بر اساس ماده ۶ بیستمین جلسه شورای مسکن و با توجه به قول تأمین ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری از سوی وزیر راه و شهرسازی به صورت مولدسازی از محل منابع این وزارتخانه، در حال حاضر سهمیه‌ای حدوداً هزار واحدی برای شهرهای جدید در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در این راستا تمامی شرکت‌های تابعه موجودی خود را برای تأمین این سهمیه تا دهه فجر اعلام کنند، ادامه داد: طبق آخرین جلسه شورای مسکن مصوبه‌ای برای پروژه‌های متقاضیان دهک‌های ۱ الی ۴ که کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند در نظر گرفته شد که طبق این مصوبه تا مبلغ یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان (۳۰۰ میلیون از محل بودجه عمومی، ۳۰۰ میلیون تومان از محل دستگاه حمایتی و ۵۶۰ میلیون تومان از محل تسهیلات) برای خرید واحد و واگذاری به متقاضی اعطا خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: شهرها می‌توانند در این بخش از ظرفیت دستورالعمل ابلاغی برای تأمین آورده پروژه‌های با بیشتر از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دهک‌های ۱ الی ۴ نیز اقداماتی انجام داده و هر چه سریع‌تر این پروژه‌ها را تکمیل و به مرحله تحویل برسانند.

ملکی در پایان با اشاره به فرایند اجرای طرح جوانی جمعیت در شهرهای جدید گفت: طبق گزارش ارائه شده تا کنون ۳ هزار و ۳۰۰ قرارداد تنظیم شده که این رقم باید تا پایان سال به ۵ هزار واحد افزایش یابد.