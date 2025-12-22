به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جلسه انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان کنگاور ظهر دوشنبه، با هدف بررسی راهکارهای ارتقای خدمات کتابخانهای و پشتیبانی از برنامههای آموزشی دانشآموزان، روز یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار شد.
این نشست به ریاست چراغعلی گروسی، فرماندار شهرستان کنگاور و با حضور حسنرضا مجاهدپور، رئیس اداره کتابخانههای عمومی شهرستان و سایر اعضای انجمن، در سالن اجتماعات فرمانداری کنگاور تشکیل شد.
در این جلسه، اعضای انجمن درباره موضوعاتی از جمله تعیین حق عضویت کتابخانههای عمومی شهرستان و پیگیری بورسیه تحصیلی دانشآموزان برای شرکت در آزمونهای قلمچی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
فرماندار کنگاور در این نشست با تأکید بر جایگاه کتاب و کتابخوانی در توسعه فرهنگی جامعه، اظهار کرد: ترویج فرهنگ مطالعه یکی از ارکان مهم رشد اجتماعی و افزایش سطح آگاهی عمومی است و کتابخانههای عمومی نقش مؤثری در این مسیر ایفا میکنند.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت مستمر از برنامههای کتابخانههای عمومی افزود: ارتقای سطح علمی و آموزشی دانشآموزان باید بهعنوان یک اولویت مورد توجه قرار گیرد و دستگاههای اجرایی از ظرفیت کتابخانهها برای تحقق این هدف بهره ببرند.
در پایان این نشست، بر ادامه همکاری دستگاههای مرتبط و تقویت برنامههای فرهنگی و آموزشی کتابخانههای عمومی شهرستان کنگاور تأکید شد.
