به گزارش خبرنگار مهر، سعید دهقان لو ظهر یکشنبه در دیدار با مدیر کل درمان تأمین اجتماعی استان سمنان به میزبانی این اداره کل هدف از این دیدار را گسترش همکاریهای مشترک بین کتابخانههای عمومی و درمانگاههای سمنان برشمرد و اظهار داشت: تقویت همکاری بین دستگاهی در حوزه فرهنگ و سلامت ضروری است.
وی ادامه داد: این همکاری دستگاههای اجرایی با اداره کل کتابخانه ها در راستای توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه میبایست بیش از پیش تقویت شود.
مدیر کل کتابخانه های عمومی استان سمنان به استفاده بهینه از ظرفیتهای فرهنگی دو دستگاه تاکید کرد و اظهار داشت: در درمانگاههای استان میبایست ایستگاههای مطالعه دایر شود.
دهقان لو به لزوم شارژ به موقع کتابهای این سازه تأکید کرد و افزود: این کمک میکند تا مراجعه کنندگان بتوانند در زمان انتظار، از اوقات خود برای مطالعه بهرهمند شوند.
وی پیشنهاد برگزاری گعدههای کادر درمان در فضای کتابخانههای عمومی شد و افزود: کارکنان درمان میتوانند بهصورت مستمر از این فضاها استفاده کرده و در قالب برنامههای مشترک به معرفی کتاب بپردازند.
