واکنش دانشگاه شهیدبهشتی به اعتراضات صنفی و رفاهی دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال گلایه‌های برخی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی درباره کاهش خدمات رفاهی دانشجویی در محدوده دانشگاه، مانند سرویس‌های تردد، صمد حاج جباری، معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش حضور و تردد دانشجویان در دانشگاه، اظهار کرد: با توجه به کاهش تعداد دانشجویان حاضر در فضای دانشگاه، خدمات ارائه‌شده به‌صورت متناسب مدیریت و سامان‌دهی شده است و این به‌هیچ‌وجه به معنای قطع خدمات یا حذف رفاهیات دانشجویی نیست.

وی تأکید کرد: ان‌شاءالله از هفته آینده، خدمات رفاهی و دانشجویی به روال عادی بازخواهد گشت و در صورت ابلاغ هرگونه تصمیم جدید از سوی مراجع بالادستی، دانشگاه نیز مطابق آن عمل خواهد کرد. کاهش مقطعی برخی خدمات صرفاً به دلیل کاهش تردد دانشجویان در این بازه زمانی بوده است.

جباری در ادامه، درباره مشکلات مطرح‌شده در خوابگاه سایدا (کوی خواهران) نیز توضیح داد: این خوابگاه در محدوده کریم‌خان و در منطقه‌ای قرار دارد که مشمول کاهش مصرف آب منطقه‌ای شده است. به همین دلیل، دانشجویان در هفته گذشته با افت فشار آب مواجه شدند.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و ایجاد دو منبع ذخیره آب، این مشکل برطرف شده و در حال حاضر تمامی خدمات خوابگاهی در وضعیت عادی قرار دارد و ارائه خدمات رفاهی طبق روال در حال اجراست.

معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در پایان ضمن قدردانی از صبوری دانشجویان، بر تداوم پیگیری مسائل رفاهی و بهبود کیفیت خدمات دانشجویی تأکید کرد.