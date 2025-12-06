ظرفیت مراکز تخصصی تعمیر و نگهداری هواپیما مورد بازبینی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پورفرزانه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری امروز (شنبه، ۱۵ آذر) با حضور در دو مرکز تخصصی تعمیر و نگهداری هواپیما، از روند فعالیت‌ها، ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود در این مجموعه‌ها بازدید و گفتگو کرد.

در جریان این برنامه، ابتدا از مرکز بزرگ تعمیر، تأمین و نگهداری قطعات هواپیما و سپس از یکی از مراکز تعمیر و نگهداری موتورهای هواپیما بازدید به عمل آورد و در جریان آخرین وضعیت فرآیندهای فنی، استانداردهای نظارتی، توانمندی‌های موجود و برنامه‌های توسعه‌ای این مراکز قرار گرفت.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری هدف از این بازدید را اطمینان از عملکرد صحیح مراکز تعمیراتی، بررسی نیازها و مشکلات شرکت‌ها، تعامل نزدیک با متخصصان فنی و همفکری برای ارتقای کیفیت تعمیر و نگهداری و افزایش ایمنی پروازها عنوان کرد.

در این برنامه، معاونین و مدیران سازمان هواپیمایی کشوری نیز در جلسات تخصصی با مسئولان مراکز، موضوعات مرتبط با بهبود فرآیندهای عملیاتی، استانداردسازی، تأمین قطعات و توسعه توان داخلی مورد بررسی قرار گرفت.