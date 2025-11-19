رایزنی‌ ایران - امارات برای افزایش پروازها و توسعه مسیرهای جدید هوایی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پورفرزانه معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران که به دعوت رسمی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری امارات به دبی سفر کرده بود، در حاشیه «ایرشو دبی ۲۰۲۵»، با مقامات عالی‌رتبه هوانوردی این کشور دیدار و گفتگو کرد.

در جریان برگزاری «ایرشو دبی ۲۰۲۵» دیدار رسمی میان رئیس سازمان هواپیمای کشوری جمهوری اسلامی ایران و سه تن از جرعه‌های برجسته هوانوردی امارات متحده عربی برگزار شد.

در این نشست، «شیخ احمد بن سعید آل مکتوم» معاون دوم اجرایی دولت امارات، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و رئیس هوانوردی غیرنظامی این کشور حضور داشت و درباره توسعه همکاری‌های مشترک با طرف ایرانی گفتگو کرد.

همچنین «شیخ حمد عبیدالله»، مدیر ارشد تجاری شرکت «flydubai» و از چهره‌های مؤثر صنعت هوانوردی امارات، در این جلسه شرکت کرد و نقش فعالی در مباحث مربوط به توسعه پروازها و همکاری‌های دوجانبه داشت.

براساس این گزارش، «محمد لنگاوی» مدیرکل و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری دبی (DCAA) نیز حضور یافت و درباره تقویت همکاری‌های رگولاتوری، فنی و فرودگاهی با ایران تبادل نظر کرد.

به گزارش مهر، محور اصلی مذاکرات، گسترش همکاری‌های هوانوردی میان دو کشور شامل افزایش پروازهای دوجانبه، توسعه مسیرهای بین‌المللی، بهبود همکاری‌های عملیاتی و فنی و بررسی امکان راه‌اندازی مسیرهای جدید پروازی بود.

در پایان این دیدار، معاون وزیر راه و شهرسازی ایران از شیخ احمد بن سعید آل مکتوم و مدیران ارشد هوانوردی امارات برای سفر به ایران و ادامه گفتگوها دعوت رسمی به‌عمل آورد.

برپایه این گزارش، این نشست به‌عنوان گامی مهم در ارتقای روابط هوانوردی میان ایران و امارات و تقویت تعاملات منطقه‌ای ارزیابی می‌شود.