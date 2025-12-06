به گزارش خبرنگار مهر، در پی تماسهای مکرر اهالی روستاهای رویین و محمودی طی ۱۰ روز گذشته و بررسی میدانی خبرنگار مهر، مشخص شد سرمایهگذار طرح پرورش شترمرغ که فعالیت او با دستور استاندار متوقف شده بود، شبانه اقدام به خارج کردن سنگهای سنگین و تسطیح بخش وسیعی از کوه رویین کرده است.
اهالی روستای رویین و محمودی صبح امروز (شنبه) با تجمع در مقابل بخشداری و فرمانداری اسفراین، خواستار رسیدگی فوری مسئولان و جلوگیری از ادامه تخریب کوه توسط این سرمایهگذار شدند.
به گفته اهالی و بنا بر گزارش بازرسان جهاد کشاورزی اسفراین، این فرد بیش از هفت هکتار از اراضی منطقه را بدون مجوز قانونی تصرف کرده است.
براساس این گزارش، استاندار خراسان شمالی در ۲۲ آبانماه و در جریان سفر به اسفراین و بازدید از روستای رویین، پس از درخواست اهالی و توضیحات هادی قوامی نماینده شهرستان، از سرمایهگذار درباره مجوز پرورش شترمرغ سؤال میکند که وی صراحتاً اعلام میکند: پروندهام در استانداری است و تاکنون مجوزی نگرفتهام.
پس از این پاسخ، استاندار دستور توقف کامل پروژه را صادر کرده و تأکید میکند: «تا زمان بررسی پرونده در کارگروه تخصصی، سرمایهگذار حق جابهجایی حتی یک بیل خاک را ندارد.» با اینحال، اهالی طی روزهای اخیر متوجه فعالیت مجدد و غیرقانونی وی شدند.
معترضان امروز در تجمع مقابل فرمانداری اعلام کردند با توجه به قرار گرفتن محل پروژه در رأس کوه و احتمال وارد شدن خسارت جدی به باغات و اراضی پاییندست، خواستار لغو کامل واگذاری زمین و برخورد قانونی با سرمایهگذار هستند.
