۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۴

نوری: هیچ‌کس حق دست بردن به منابع ملی «رویین» اسفراین را ندارد

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: طرح پرورش شترمرغ در رویین اسفراین بدون مجوز بوده و هیچ کس حق دست بردن در منابع ملی را ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی بهمن نوری در واکنش به موضوع احداث طرح پرورش شترمرغ در روستای رویین از توابع شهرستا اسفراین اظهار کرد: پروژه پرورش شترمرغ که خودم حضوری از آن بازدید کردم، هیچ مجوزی دریافت نکرده است.

وی افزود: فردی که به‌اصطلاح متقاضی بود، تنها در حد تسطیح چند هکتار اقدام کرده بود که بلافاصله با دستگاه‌های مربوطه برخورد کردیم و برخورد جدی‌تر نیز ادامه خواهد داشت.

استاندار تصریح کرد: راه دسترسی به محل پروژه مسدود شده و سرمایه‌گذار هم‌اکنون هیچ راهی برای ورود به زمین ندارد و همچنین این منطقه به‌طور روزانه رصد می‌شود تا هیچ اقدام غیرمجاز انجام نگیرد، زیرا این زمین جز منابع ملی است و تا زمان صدور مجوز رسمی، هیچ‌کس اجازه دخل و تصرف ندارد.

بهمن نوری در پایان گفت: توضیحات تکمیلی از سوی مسئولان مربوطه، اداره کل منابع طبیعی و مسئولان شهرستان اسفراین به وقت مقتضی ارائه خواهد شد و در این زمینه هیچ تعارفی وجود نخواهد داشت.

