به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی بهمن نوری در واکنش به موضوع احداث طرح پرورش شترمرغ در روستای رویین از توابع شهرستا اسفراین اظهار کرد: پروژه پرورش شترمرغ که خودم حضوری از آن بازدید کردم، هیچ مجوزی دریافت نکرده است.
وی افزود: فردی که بهاصطلاح متقاضی بود، تنها در حد تسطیح چند هکتار اقدام کرده بود که بلافاصله با دستگاههای مربوطه برخورد کردیم و برخورد جدیتر نیز ادامه خواهد داشت.
استاندار تصریح کرد: راه دسترسی به محل پروژه مسدود شده و سرمایهگذار هماکنون هیچ راهی برای ورود به زمین ندارد و همچنین این منطقه بهطور روزانه رصد میشود تا هیچ اقدام غیرمجاز انجام نگیرد، زیرا این زمین جز منابع ملی است و تا زمان صدور مجوز رسمی، هیچکس اجازه دخل و تصرف ندارد.
بهمن نوری در پایان گفت: توضیحات تکمیلی از سوی مسئولان مربوطه، اداره کل منابع طبیعی و مسئولان شهرستان اسفراین به وقت مقتضی ارائه خواهد شد و در این زمینه هیچ تعارفی وجود نخواهد داشت.
