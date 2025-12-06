به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خوزه مانوئل آلبارس وزیر امور خارجه اسپانیا امروز شنبه اعلام کرد: هیچ دستور کار مشخصی برای نیروهای بین‌المللی در غزه وجود ندارد. باید یک کشور فلسطینی بتواند به طور مسالمت‌آمیز زندگی کند.

وزیر امور خارجه اسپانیا در این خصوص ادامه داد: ما عمیقاً نگران وضعیت کرانه باختری هستیم و ما و اروپایی‌ها هیچ الحاقی را به رسمیت نخواهیم شناخت. ساخت شهرک‌ها (شهرک‌های اشغالی صهیونیست نشین) باید متوقف شود؛ زیرا غیرقانونی و مغایر با قوانین بین‌المللی است.

خوزه مانوئل آلبارس سپس ادعا کرد: حمایت از هر فرصتی برای دستیابی به صلح عادلانه در اوکراین، تضمین کننده حاکمیت آن است. ما می‌خواهیم اوکراین در قلب هر عملیات صلح باشد. هیچ امنیت اروپایی خارج از اوکراین وجود ندارد و آنچه در کی یف اتفاق می‌افتد مربوط به اروپا است!